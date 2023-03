RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bairros de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, viveram momentos de tensão nesta quinta-feira (16) depois de criminosos terem ordenado a queima de veículos em diversas vias do município.

Segundo a Polícia Militar, os ataques foram orquestrados em retaliação a uma operação na região.

A rodovia Washington Luiz (BR-040) foi fechada, na altura do município, por causa de ônibus e carros pegando fogo, além do abandono de caminhões sem chaves. Ao todo, quatro ônibus foram incendiados e seis caminhões foram postos atravessados na via. Carros de passeio e barricadas também foram queimados em pistas próximas. Ninguém ficou ferido.

Todos os pontos de bloqueio foram liberados no fim da tarde, mas seguiam com a presença da polícia.

Nas redes sociais, havia relatos de ônibus queimados e tiroteio. Um usuário escreveu: "Que loucura é essa que estão fazendo com a nossa Caxias? Veículos pegando fogo por toda a cidade, que Deus nos proteja".

A PM relatou que houve confronto entre criminosos e agentes do 15º BPM (Caxias) durante a ação no bairro Parque Paulista. A operação foi deflagrada, segundo a corporação, para combater movimentações criminosas. A polícia suspeita de que o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão", tenha fugido para a localidade após uma operação nesta quarta (15) na comunidade Cidade Alta, na zona norte do Rio.

Três suspeitos foram presos e dois fuzis e uma espingarda foram apreendidos. Um dos presos foi identificado pela PM pelo apelido de "Sombrão". Ele é apontado como segurança e aliado de Peixão.

Funcionários da Concer, concessionária que administra o trecho, e o Corpo de Bombeiros atuaram no local para desobstruir a via.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os seis caminhões foram deixados sem as chaves, o que dificultou a retirada dos veículos no local.

A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio confirmou que pelo menos quatro ônibus de linhas municipais e intermunicipais foram incendiados.

Ainda segundo a entidade, com o ataque de hoje, o número de ônibus inutilizados por conta de incêndios criminosos já soma 246 desde 2014. Em valores atuais, o custo de reposição dos veículos que deixaram de atender a população chega a mais de R$ 180 milhões.