SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centro de SP tem portas fechadas pela cracolândia, reforma da Previdência na França, expulsões no BBB e outras notícias para começar esta sexta-feira (17).

COTIDIANO

Cracolândia faz comerciantes fecharem as portas no centro de São Paulo. Ao menos 23 estabelecimentos deixaram de funcionar nos últimos três meses em Santa Ifigênia e Campos Elíseos.

POLÍTICA

Governo Lula vai ampliar Codevasf com novos cargos para o toma lá dá cá. Plano prevê ativação da superintendência da Paraíba; Dnocs será dividido entre Avante, União Brasil e PT.

GOVERNO LULA

Marinha indica almirante bolsonarista para integrar sua cúpula. Força naval foi a que mais resistiu à eleição de Lula, que decidirá se militar ganha a quarta estrela.

RIO DE JANEIRO

Flávio Dino vai à favela da Maré, no Rio, e deputados criticam pouca segurança. Eduardo Bolsonaro sugere que ministro tem ligação com crime; governo diz que visita envolveu polícias Federal, Civil e Militar.

MERCADO

Bancos suspendem empréstimo após corte nos juros do consignado do INSS. Redução foi aprovada pelo Conselho da Previdência nesta segunda.

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Moraes conclui análise dos atos golpistas de 8/1 e mantém 294 presos. Segundo STF, 1.406 chegaram a ficar detidos após ação no dia e outros por fatos relacionados.

GOVERNO BOLSONARO

MPF abre procedimento para investigar Bolsonaro e Michelle por peculato. Procurador Caio Vaez Dias, do Distrito Federal, foi designado para o caso.

UNIÃO EUROPEIA

Macron atropela votação na Assembleia para impor reforma da Previdência aos franceses. Presidente lança mão de artigo que aprova projetos mesmo sem voto parlamentar e deve inflamar protestos de rua.

MUNDO

Vídeo mostra caças russos interceptando drone dos EUA no mar Negro. Imagem mostra avião despejando o que parece ser combustível sobre aparelho, que acabou caindo.

BBB 23

Mc Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23. Brothers foram retirados do programa após caso de importunação sexual na Festa do Líder.

COTIDIANO

Universitária que debochou de colega mais velha em vídeo diz sofrer ameaças. Estudantes desistiram do curso após caso de etarismo; advogado afirma que repercussão impede que jovens retomem vida cotidiana.

CULTURA

Canisso, baixista dos Raimundos, morreu vítima de um infarto em sua casa

Velório e enterro do músico da banda de rock aconteceram na quarta, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo

SNKANK

Samuel Rosa explica o que levou ao fim do Skank, que faz sua turnê de despedida

Banda mineira reflete sobre as três décadas de sucessos e o abrasileiramento do rock antes de se apresentar em São Paulo

CORPO

Anabolizantes alvos da Anvisa são comuns em academias; entenda os riscos

Lotes falsos de Deca-Durabolin e Durateston foram apreendidos; medicamentos são usados para ganho de massa muscular

UNIÃO EUROPEIA

Ilha em Portugal atrai turistas com vinhos vulcânicos e natureza

No arquipélago de Açores, uvas crescem em meio às rochas de um vulcão de frente para o Atlântico