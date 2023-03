SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatorze motos que estavam estacionadas no pátio da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana de Natal foram destruídas por um incêndio na noite desta quinta-feira (16), no terceiro dia de ataques criminosos que ocorrem em diversos municípios do Rio Grande do Norte desde a última terça (14).

As motos eram utilizadas no monitoramento do trânsito da cidade. O incêndio começou por volta das 19h30 e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta sexta-feira (17), uma operação das polícias Civil, Militar e Federal cumpre 30 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra suspeitos de participar dos atos de violência.

O Governo do Rio Grande do Norte instalou nesta quinta um gabinete de crise como forma de tentar controlar os ataques criminosos.

O GGC (Gabinete de Gestão de Crise) foi instalado pela governadora Fátima Bezerra (PT) durante reunião com representantes dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público estadual e federal e entidades representativas da sociedade.

A governadora anunciou que o Ministério da Justiça vai aumentar o número de agentes da Força Nacional no estado. Mais cem policiais devem se juntar ao efetivo que já está no Rio Grande do Norte.

Ela disse ainda que haverá reforço policial do Ceará e da Paraíba, além de viaturas e dois helicópteros. Cada estado enviará 30 policiais. Um terceiro helicóptero, da Polícia Rodoviária Federal, também foi cedido.

"Precisamos de mais polícia ostensiva no Rio Grande do Norte", afirmou. Segundo Fátima, isso é necessário para garantir que o transporte, a coletiva de lixo, o comércio e outros serviços voltem a funcionar no estado.

Durante a madrugada e a manhã de quinta, diversos municípios voltaram a ser alvo de criminosos.

A assessoria da Sesed (Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social) não informa os locais, mas a Folha apurou que ocorreram ataques em diversos pontos de Natal, Macau, Florânia e Mossoró.

BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA ATÉ AS 17H DE QUINTA-FEIRA

- 69 suspeitos presos (sendo 1 adolescente, 10 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina, 1 tornozelado com arma de fogo)

- 18 armas de fogo apreendidas

- 4 simulacro de arma de fogo apreendido

- 50 artefatos explosivos apreendidos

- 22 galões de gasolina apreendidos

- 5 motos apreendidas

- 2 carros apreendidos

- Dinheiro

- Drogas

- Munições

- Produtos de furto recuperados