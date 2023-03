SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos três pessoas morreram em um acidente de ônibus na madrugada desta sexta-feira (17) no km 511 da rodovia Régis Bittencourt, em Cajati (SP), na Serra do Azeite. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma criança. Inicialmente os bombeiros informaram que o número de mortes chegava a cinco, mas o número foi corrigido posteriormente.

Outros 21 passageiros ficaram feridos e foram socorridos, seis deles em estado grave. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Registro, para um um hospital em Pariquera-Açu e para o pronto-socorro de Cajati.

O ônibus turístico, de dois andares, transportava 51 passageiros da cidade de Lapa, no Paraná, para Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. O veículo tombou em uma mureta de proteção na rodovia após o motorista perder o controle da direção em uma curva.

A rodovia foi interditada para o atendimento das vítimas. Além dos bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Arteris foram para o local. Ambulâncias municipais também foram deslocadas para atender os feridos.