SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma força-tarefa que envolve as polícias Federal, Civil e Militar e outros órgãos de segurança cumpriu 54 mandados de busca e prisão na manhã desta sexta (17) contra integrantes de uma facção criminosa apontada como responsável pela onda de violência no Rio Grande do Norte. Cerca de 40 cidades do estado registram uma série de ataques desde a madrugada de terça (14).

Batizada de Normandia, a operação mirou 22 pessoas e cumpriu 30 mandados de prisão preventiva e 24 de busca. Segundo as investigações, a organização movimenta cerca de R$ 150 mil por mês com tráfico de drogas e assaltos.

O grupo criminoso também tem como característica praticar atentados contra agentes de segurança pública, de acordo com a Sesed (Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social). Pelo menos quatro policiais foram alvos de atentados nos últimos cinco anos, diz a pasta, e um policial e a esposa de um policial também foram mortos no período.

De acordo com o governo do estado, a operação envolve mais de cem agentes de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Seap (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária), Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) e Sesed (Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social).

Na noite desta quinta (16), um incêndio destruiu 14 motos que estavam estacionadas no pátio da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana de Natal. As motos eram usadas no monitoramento do trânsito da cidade. O incêndio começou por volta das 19h30 e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Em razão da falta de segurança, várias cidades mantêm serviços públicos suspensos, como transporte coletivo, aulas, atendimento de saúde e atividades esportivas.

Também nesta quinta foi instalado no estado o GGC (Gabinete de Gestão de Crise). O grupo foi criado pela governadora Fátima Bezerra (PT) durante reunião com representantes dos poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público Estadual e Federal, além de entidades da sociedade civil.

A governadora anunciou que o Ministério da Justiça vai aumentar o número de agentes da Força Nacional no estado, e a expectativa é que mais cem policiais se juntem ainda nesta sexta (17) ao efetivo que já está no Rio Grande do Norte.

Bezerra disse ainda que haverá reforço policial do Ceará e da Paraíba. "Precisamos de mais polícia ostensiva no Rio Grande do Norte", afirmou. Segundo a governadora, o reforço é necessário para garantir que o transporte, a coletiva de lixo, o comércio e outros serviços voltem a funcionar no estado.