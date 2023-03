SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito foi preso pela Polícia Civil no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia.

O "Maníaco da Facada" foi preso pelos policiais na manhã desta sexta-feira (17). Ele é suspeito de esfaquear duas pessoas no bairro do Jabaquara.

Ele teria caído de uma passarela após tentar novo ataque nas proximidades do Terminal Rodoviário do Tietê, no Bairro de Santana.

O suspeito, então, ficou ferido e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital.

Também há informações de que o homem esfaqueado outra pessoa na região central da capital, semelhante aos ataques em Jabaquara.