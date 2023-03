RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Ao menos dez cidades do Rio Grande do Norte foram alvo de novos atos criminosos na madrugada desta sexta (17), no 4º dia de ataques violentos no estado. Cerca de 40 municípios já foram atacados desde terça (14).

Em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, a sede da Secretaria de Saúde foi incendiada nesta madrugada, e havia um depósito de medicamentos no local. Em nota, a prefeitura da cidade diz que o incêndio foi intencional e que acionou o Corpo de Bombeiros para impedir danos maiores. Não houve feridos.

Nas redes sociais, o prefeito Eraldo Paiva (PT) disse que "a maior preocupação é com as pessoas que necessitam de medicamentos". Segundo ele, o prejuízo chega a R$ 10 milhões.

Na capital potiguar, criminosos atearam fogo em uma guarita no Parque da Cidade. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Na noite de quinta (16), 14 motos que estavam estacionadas no pátio da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana de Natal foram destruídas por um incêndio.

Em São Vicente (a 194 km de Natal), a garagem do destacamento da PM foi incendiada. Em Pedra Preta, os criminosos atearam fogo em um ônibus escolar.

Em São Miguel do Gostoso (a 102 km de Natal), no litoral, dois ônibus de uma empresa privada foram queimados em uma garagem. Em Canguaretama (a 77 km da capital), pneus foram queimados na BR-101 por bandidos, que fecharam a rodovia durante parte da madrugada. Um galpão de uma cooperativa também foi incendiado.

Ao menos outras quatro cidades ?Lajes, Arez, Montanhas e Campo Redondo? registraram ataques nesta madrugada.

De acordo com o Ministério Público potiguar, os ataques têm relação com uma união de facções que reivindicam mudanças nas condições nos presídios do estado. Inspeção realizada no fim do ano passado por órgão federal apontou prática de tortura física e psicológica nas unidades, com castigos e fornecimento de comida estragada.

Em razão da falta de segurança, várias cidades mantêm serviços públicos suspensos, como transporte coletivo, aulas, atendimento de saúde e atividades esportivas. Eventos que seriam realizados no fim de semana foram suspensos, incluindo jogos do Campeonato Potiguar de Futebol. O clássico entre ABC e América de Natal, os dois principais times do estado, por exemplo, foi adiado.

Viagens de ônibus intermunicipais também foram canceladas, como a rota que liga Natal a Mossoró, maior cidade do interior potiguar e próxima à divisa com o Ceará. Carros particulares e vans são oferecidos como alternativa, mas o preço da viagem chega a cinco vezes o valor habitual.

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA VAI A NATAL

O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, desembarcou nesta sexta em Natal para acompanhar as ações e decidir novas medidas para enfrentamento à violência.

"Ainda não está restituída de forma plena a normalidade, porque alguns serviços, como o transporte, estão funcionando de forma precária. Vamos para cima do problema, a minha ida é uma determinação do ministro [da Justiça] Flávio Dino. Eventualmente, vamos fortalecer alguma necessidade que o governo tenha de prover", afirmou Alencar à Folha, nesta quinta.

Na manhã desta sexta, o secretário disse, nas redes sociais, que a tropa da Força Nacional "está sendo reforçada". A expectativa do governo estadual, nos bastidores, é que mais cem homens reforcem o efetivo que já está no Rio Grande do Norte.

Também nesta sexta, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social deflagrou uma operação envolvendo as polícias Civil, Militar e Federal com o objetivo de desarticular uma organização criminosa apontada como responsável pelos ataques. Batizada de Normandia, a força-tarefa cumpriu 30 mandados de prisões preventivas e 24 de buscas. Segundo as investigações, a organização movimenta aproximadamente R$ 150 mil por mês com tráfico de drogas e assaltos.

O dinheiro era repassado para José Kemps Pereira de Araújo, 45, conhecido como Alicate, preso desde janeiro e apontado como um dos chefes da facção. Na quarta (14), Alicate foi transferido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN), para o Presídio Federal de Mossoró (RN).

BALANÇO DAS AÇÕES NO RN

Atualização divulgada às 16h desta sexta (17)

97 suspeitos presos, sendo 17 foram na operação desta sexta

26 armas de fogo apreendidas

4 simulacros de arma de fogo apreendidos

65 artefatos explosivos apreendidos

23 galões de gasolina apreendidos

10 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados