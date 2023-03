SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pedido de prisão de Vladimir Putin, a previsão de um crescimento tímido da economia, os novos atos criminosos no Rio Grande do Norte e outras notícias para começar este sábado (18).

GUERRA DA UCRÂNIA

Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra Vladimir Putin. TPI, baseado em Haia, acusa presidente da Rússia de ser responsável por crimes de guerra no conflito da Ucrânia.

POLÍCIA FEDERAL

PF prende pichadora do 'perdeu, mané' e ladrão da bola de Neymar. Foram cumpridos 32 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão nesta sexta-feira (17) em diferentes estados do país

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro admite plano de concorrer a prefeito do Rio em 2024. Senador, filho do ex-presidente, afirma que decisão será tomada em conjunto com aliados políticos.

INFLAÇÃO

Governo Lula prevê crescimento menor e estouro da meta de inflação em 2023. Projeção para o PIB cai a 1,61%, e estimativa para o IPCA sobe a 5,31%; parâmetros balizam Orçamento.

EDUCAÇÃO

Escolas estaduais ofertam ao menos 1.526 disciplinas no novo ensino médio. Estudantes reclamam que aulas de como se tornar um milionário e de RPG estão tomando tempo dos conteúdos curriculares tradicionais.

COTIDIANO

Criminosos incendeiam órgão de prefeitura em 4º dia de violência no Rio Grande do Norte. Alvo foi Secretaria de Saúde de São Gonçalo do Amarante, e prefeito cita prejuízo de R$ 10 milhões em medicamentos; ao menos dez cidades registraram ataques.

PREVIDÊNCIA

Veja o que muda com a suspensão do crédito consignado do INSS. Após queda nos juros, ao menos dez bancos decidiram deixar de ofertar empréstimo; aposentados têm outras opções, confira quais são.

UNIÃO EUROPEIA

França tem atos violentos após decisão sobre Previdência; 310 pessoas são presas. Protestos registrados em 25 cidades reuniram mais de 50 mil pessoas, segundo balanço da polícia.

COTIDIANO

Helicóptero cai e deixa quatro mortos na zona oeste de São Paulo. Vítimas eram piloto e três amigos que voltavam de almoço em Guarujá, no litoral; aeronave de táxi aéreo caiu na Barra Funda.

LANCE REDDICK (1962 - 2023)

Morre Lance Reddick, ator de 'John Wick', 'The Wire' e 'Fringe', aos 60 anos. Ator marcou cinema e TV com papéis secundários, impondo presença de muita gravidade independente do personagem.

TELEVISÃO

José Mayer é internado um mês depois de ter tido doença pulmonar. Ator já havia sido hospitalizado em fevereiro, quando teve uma indisposição respiratória.

BBB23

MC Guimê e Sapato são intimados a depor; pena chega a cinco anos de reclusão. Polícia Civil convoca ex-participantes do reality a dar explicações sobre suposta importunação sexual em festa na madrugada desta quinta-feira (16).

CULTURA

Chris Martin, vocalista do Coldplay, ajuda fã a pedir mulher em casamento. Banda encerra maratona de seis shows em São Paulo neste sábado e vai para Curitiba fechar as 20 apresentações no país.

MENTE

Dieta mediterrânea diminui em 23% o risco de demência, aponta estudo. Especialistas concordam que a alimentação saudável é fundamental para a prevenção da doença.

TERRA VEGANA

Molho branco vegano prova que manteiga é monarca decadente. A receita é muito simples, mas não deixe para prepará-la na hora do almoço.