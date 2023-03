SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trem com passageiros a bordo descarrilou na manhã deste sábado (18) na Linha 8-Diamente da CPTM, em São Paulo.

A composição saiu dos trilhos às 10h02 deste sábado (18). O incidente ocorreu em um trem que seguia no sentido Itapevi, já próximo à estação.

Não houve feridos e os passageiros foram conduzidos à próxima parada em segurança, segundo a CPTM. A operação foi realizada com o apoio dos agentes de atendimento e segurança.

O incidente foi causado por uma "falha em equipamento da via", ainda de acordo com a companhia.

Com o descarrilamento, a Linha 8 opera na tarde deste sábado em via única entre as estação Sagrado Coração e Itapevi. Há intervalos maiores entre os trens no trecho que vai da estação Barueri a Itapevi.

A ViaMobilidade, que opera a linha, afirma que atua para normalizar a operação o mais rápido possível.