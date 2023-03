SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dias de temporais que provocaram alagamentos em diversas regiões, a cidade de São Paulo deve ter início de semana marcado por pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O calor, como nos últimos dias, segue firme em solo paulistano.

Neste domingo (19), os termômetros devem oscilar entre 17°C e 31°C. A expectativa é de um dia nublado desde as primeiras horas da manhã, mas com chuvas a partir da tarde que não devem ultrapassar os 8 mm.

A segunda-feira (20), dia que marca o fim do verão e início do outono, segue o mesmo enredo. Mínima de 17°C e máxima de 31°C, em um dia com pancadas de chuva, não mais que 12 mm, a partir da tarde.

Já na terça-feira (21), mínima e máxima sobem 1°C, indo a 18°C e 32°C, com o sol dando as caras durante a manhã, e chuvas entre a tarde e a noite. São esperados 10 mm.

A tendência de São Paulo é a mesma de outras capitais do Sudeste. Na cidade do Rio de Janeiro, o domingo será de muitas nuvens e calor. Os termômetros cariocas, segundo o Inmet, oscilam entre 21°C e 31°C. Deve chover moderadamente, em áreas isoladas, durante a tarde.

Para a segunda-feira, a expectativa é que shorts e regatas sejam ainda mais exigidos. A máxima vai a 34°C, com mínima de 22°C. À tarde, podem acontecer pancadas isoladas.

O calor não deve dar trégua também na terça-feira, dia em que a máxima vai a 35°C, com mínima de 21°C. Tarde e noite devem ser nubladas, e chuvas isoladas podem acontecer nos períodos.

Belo Horizonte, a capital dos mineiros, pode esperar um domingo de tempo firme e sensação térmica elevada. A máxima prevista é de 30°C, e a mínima de 17°C.

Já na segunda-feira, o belo-horizontino vai, conforme o Inmet, necessitar da companhia de um guarda-chuva. O dia deve ser tomado por pancadas de chuva e trovoadas, mas ainda bem quente, com máxima de 29°C e mínima de 17°C.

O tempo volta a ficar firme na terça-feira, quando, em meio a poucas nuvens, o Sol deve ser soberano. Os termômetros variam entre 17°C e 30°C.

Em Vitória, capital do Espírito Santo, a semana tem início com um domingo nublado e chuvoso em alguns pontos, com boa possibilidade de trovoadas, mas bastante abafado. Os termômetros variam entre 23°C e 30°C.

Segunda-feira também deve ser de muitas nuvens encobrindo o Sol, o que não significa um clima mais fresco para o capixaba. A máxima aumenta, indo a 33°C, e a mínima fica em 22°C. Não deve chover.

Desde as primeiras horas da manhã, a terça-feira segue quente e bastante nublada, com a máxima se mantendo em 33°C e a mínima em 21°C. A possibilidade de chuva é mínima, afirma o Inmet.