RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio neste sábado (18), na rodovia BR-493, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, deixou cinco pessoas mortas e outras duas feridas.

Três dos cinco mortos no acidente eram crianças. Todas as vítimas estavam no mesmo veículo.

O acidente aconteceu por volta das 12h45, no km 12 da rodovia, no trecho entre os municípios de Itaboraí e Magé. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os dois veículos bateram de frente na rodovia, na altura do Vale das Pedrinhas. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros fez o resgate dos feridos.

A rodovia foi totalmente interditada durante a tarde.

Na sexta (17), ao menos três pessoas morreram em um acidente de ônibus no km 511 da rodovia Régis Bittencourt, em Cajati (SP), na Serra do Azeite.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma criança de 7 anos.

Outros 21 passageiros ficaram feridos e foram socorridos, seis deles em estado grave. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Registro, para um um hospital em Pariquera-Açu e para o pronto-socorro de Cajati.