SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos foi preso na noite de sexta-feira (17) suspeito de matar a própria mãe e o atual marido dela. O casal foi assassinado dentro de um bar na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Policiais militares que patrulhavam a região foram acionados para atender uma possível ocorrência de briga. No entanto, ao chegarem ao estabelecimento, encontraram os dois corpos.

Testemunhas contaram que, após os tiros, o autor do crime fugiu em um carro.

Familiares das vítimas analisaram as imagens das câmeras de segurança e reconheceram o autor dos disparos como sendo o filho de uma das vítimas, uma mulher de 53 anos.

O suspeito foi preso por policiais militares horas depois na rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada após um breve acompanhamento, com necessidade de cerco policial.

Durante as buscas dentro do veículo que o suspeito conduzia foram encontrados uma pistola calibre 380 mm e um revólver calibre 38, além de um carregador com 14 munições intactas de calibre 32. As duas armas estão com a numeração raspada.

Policiais militares disseram que o suspeito confessou informalmente o crime. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

Não foi informado o motivo que teria levado o homem a matar a mãe e o atual marido dela, de 49 anos.

Conforme a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o suspeito foi preso em flagrante e conduzido para o 72° DP (Vila Penteado). O delegado responsável pelo caso requisitou à Justiça a conversão da prisão dele para preventiva, ou seja, sem prazo definido.