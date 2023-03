BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Flávio Dino, ampliou para 600 o número de agentes da Polícia Federal e da Força Nacional que atuam para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte após ataques de facções criminosas nesta semana.

O ministro anunciou neste sábado (18), em seu Twitter, o envio de mais agentes ao estado. Já são 600 oficiais da PF e da Força Nacional auxiliando no combate aos ataques, iniciados na última terça (14).

Até o momento, foram cumpridos 30 mandados de prisão e 24 de busca contra alvos ligados à facção Sindicato do Crime. A ação é feita em conjunto por policiais civis, militares e federais em Natal, Parnamirim e Nísia Floresta.

Na sexta-feira (17), uma operação prendeu 18 pessoas suspeitas por tráfico, assaltos e mortes de policiais ligados à facção. Segundo a Polícia Militar, o grupo tinha como principal característica matar PMs --ao menos quatro policiais foram alvos de atentados entre julho de 2021 e agosto de 2022.

Ataques aterrorizam o Rio Grande do Norte

O Sindicato do Crime promove ataques em cidades do Rio Grande do Norte desde a madrugada de terça-feira (14). Até a manhã deste sábado (18), 70 suspeitos foram presos e um adolescente apreendido.

Desde a última terça-feira (14), ao menos 252 ataques de criminosos foram realizados no Rio Grande do Norte, segundo a Sesed (Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social). O levantamento não inclui os ataques deste sábado (18), que teriam sido sete até as 12h.

O governo Lula autorizou intervenção nas penitenciárias do estado por 30 dias.