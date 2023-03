O dia escolhido para falar, em todo o planeta, sobre a síndrome de Down não poderia ser outro: o dia 21 do mês 3. A síndrome de Down é uma alteração genética em que a pessoa tem três cromossomos no par 21, e não dois, como o usual. Por isso, a síndrome também é chamada de trissomia do cromossomo 21, ou simplesmente T21.

Segundo o Ministério da Saúde, essa alteração cromossômica - observada pela primeira vez em 1866, pelo pediatra britânico John Langdon Down - é a mais comum entre os humanos.

Em 2014, o Programa Especial, da TV Brasil, trouxe uma entrevista com um médico geneticista, que falou sobre o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, questões como expectativa de vida, incidência da T21 e algumas características particulares às pessoas com Down:

