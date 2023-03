SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Evangélicos buscam Planalto para aumentar imunidade, Cracolândia se fixa em novo ponto, Tarcísio prepara reforma administrativa e outras notícias do dia para começar o seu domingo (19).

GOVERNO LULA

Bancada evangélica busca Planalto para aumentar imunidade tributária a igrejas até na conta de luz. Especialistas dizem que proposta vai na contramão de decisão do STF e tem brechas para distorções.

CRACOLÂNDIA

Um ano após dispersão, cracolândia retoma rotina e se fixa em novo ponto em São Paulo. Concentração de usuários de drogas se alterna entre ruas próximas do bairro Santa Ifigênia em movimento parecido ao que ocorria no entorno da praça Júlio Prestes.

POLÍTICA

Governo Tarcísio prepara reforma administrativa e quer mudar estatuto do servidor. Primeira etapa será enviada ainda no primeiro semestre e deverá focar os servidores comissionados.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Inadimplência na faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida bate recorde e atinge 45% dos contratos. Quase metade dos contratos que recebem mais subsídios do programa não paga as parcelas há mais de 360 dias.

COTIDIANO

Rio Grande do Norte já teve ao menos 252 ataques em quatro dias. Criminosos reivindicam melhorias no sistema penitenciário, diz Promotoria. Policial penal é morto em mais uma noite de atentados no RN.

EXTERIOR

Macron enterra 'aposentadoria dos sonhos' e pode jogar França no colo da ultradireita. Ao impor reforma da Previdência aos franceses, presidente adiciona pólvora a cenário potencialmente explosivo.

ESPORTE

EUA negam isenção e Djokovic perde mais um torneio por não se vacinar contra Covid. Tenista teve negada uma isenção que lhe permitiria entrar nos Estados Unidos.

JORNALISMO

Marco de 20 anos da Guerra do Iraque inspira reedição de 'Diário de Bagdá'. Livro de enviados da Folha ao país do Oriente Médio em 2003 ganhará versão com novos textos e fotos.

DINOSSAUROS

Leilão de T. rex 'Frankenstein' reacende debate sobre comércio de fósseis. Exemplares raros correm o risco de se tornarem inacessíveis a pesquisadores.

ESPORTE

Brasil conquista bronze inédito na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Ouro e prata ficaram com Israel e Bulgária, respectivamente.

LGBTQIA+

Presidente gay convive com comentários homofóbicos à frente de clube de Santa Catarina. Conheça Moisés Spilere, o primeiro presidente gay de um time de futebol profissional brasileiro.

ILUSTRADA

Chris Martin, vocalista do Coldplay, ajuda fã a pedir mulher em casamento. Banda encerra maratona de seis shows em São Paulo neste sábado e vai para Curitiba fechar as apresentações no país.

ILUSTRADA

Perifacon, que fomenta cultura pop nas favelas, faz terceira edição na zona leste de SP. Evento, que nasceu no Capão Redondo, zona sul, acontece em julho.