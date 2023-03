SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dirigentes da FAVC (Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho), mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo, são alvo de investigação no Ministério Público estadual após uma série de denúncias encaminhadas ao órgão por membros da própria instituição.

As principais acusações atingem o presidente do conselho curador da FAVC, Antonio Cleidenir Ramos, conhecido como Tonico Ramos. As acusações apontam a utilização de verbas institucionais para fins pessoais.

Em representação encaminhada à Promotoria no último dia 3 de março, Raugeston Benedito Bizarria Dias, conselheiro fiscal da FAVC, afirma que Tonico ofereceu um jantar para cerca de 20 pessoas em sua casa, em setembro do ano passado, custeado com dinheiro da fundação. Isso teria sido feito com conhecimento da direção da entidade.

À Folha, Ramos disse não ter praticado irregularidades. "Convoquei uma reunião extraordinária após essa notificação da Promotoria, e a fundação determinou que fizéssemos um comitê para esclarecer isso. A comissão vai dar uma resposta", afirmou.

A promotora Danielle Castanheira de Oliveira solicitou à fundação o pronto envio de documentos administrativos, como comprovantes de gastos do cartão corporativo de Tonico Ramos.

Na quarta (15), novas denúncias foram encaminhadas à Promotoria por membros da diretoria executiva da FAVC. O documento cita problemas da gestão de Tonico Ramos, como ameaças feitas a empregados e dirigentes da fundação.

Em ambas as representações é solicitado à Justiça o afastamento de Tonico Ramos de suas funções, bem como reparação aos cofres da FAVC.

Procurada, a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho disse estar comprometida a tomar todas as providências que se fizerem necessárias para a elucidação dos fatos.

Já a Santa Casa afirmou, em nota, que a faculdade e a FAVC são instituições independentes. "A FAVC mantém a Faculdade de Ciências Médicas, é locatária da Santa Casa e utiliza o hospital para o campo de estágio."

ESTUDANTES PROTESTAM

Na tarde de terça (14), após virem a público as denúncias encaminhadas ao Ministério Público, alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa organizaram um protesto em frente à instituição para pedir o afastamento de Tonico Ramos.

Em nota, o CAMA (Centro Acadêmico Manoel de Abreu), entidade de representação estudantil dos graduandos em medicina, fonoaudiologia e enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diz que o afastamento de Ramos seria a resposta certa ao caso, "de modo a preservar a imagem da Fundação e permitir que as investigações ocorram de modo imparcial".

"A impressão dos alunos é de que não estão colocando como prioridade a nossa formação como profissionais de saúde, mas sim seus interesses e projetos de poder", disse Melina Houlis, presidente do CAMA.

Segundo ela, entre as principais críticas do corpo discente estão a falta de transparência no que tange às decisões tomadas pelo conselho curador e a falta de representação acadêmica dentro do conselho.

Uma nova manifestação dos alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa deve ser realizada na próxima semana.