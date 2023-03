SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar em Buri (263 km de São Paulo) resultou na apreensão de 350 tijolos de cocaína -mais de 300 quilos da droga-, na tarde de sábado (18).

Os agentes federais monitoravam a possível chegada de um helicóptero com grande quantidade de drogas vindo do Paraguai e avisaram equipes da PM que atuam na região de Itapeva, no interior de São Paulo.

Um helicóptero Águia da Polícia Militar passou a sobrevoar a zona rural da cidade, quando a aeronave utilizada pelos criminosos foi localizada em um descampado.

Os policiais na aeronave policial notaram o helicóptero já pousado e algumas pessoas retirando as drogas. Os suspeitos fugiram para uma área de mata assim que visualizaram as equipes da PM.

Eles deixaram para trás o helicóptero, as drogas e um veículo, que foram apreendidos.

Segundo a Polícia Federal, o entorpecente seria transportado por sobre os bancos da aeronave.

As investigações agora buscam saber quem são os responsáveis pelo helicóptero, pelo transporte e pela droga encontrada. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba.