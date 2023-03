BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) anunciou neste domingo (19) que o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai viajar ao Rio Grande do Norte diante dos ataques de facções criminosas.

Lula disse que Dino viajará na segunda-feira (20) ao Rio Grande do Norte.

A viagem de Dino será para acompanhar o trabalho da Força Nacional no estado.

SÉRIE DE ATAQUES

Uma onda de violência aterroriza cidades do Rio Grande do Norte desde terça-feira (14), com ataques a prédios públicos e queima de veículos.

Neste domingo, foi registrado um novo ataque a uma estação de trem da cidade de Parnamirim, próximo a Natal.

Os ataques contra prédios públicos, comércios, veículos públicos e privados são realizados, segundo as autoridades locais, pela facção criminosa que atua no estado conhecida como Sindicato do Crime.

O governo do estado informou que o número de atos criminosos diminuiu 85% neste domingo, com a chegada de reforço para as forças de segurança pública estaduais.

Segundo o governo do estado, até o domingo (19), 10 presos suspeitos de participar dos ataques foram transferidos do presídio Rogério Coutinho, localizado no Complexo de Alcaçuz, para penitenciárias federais.