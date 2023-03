SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram presas em ação da Polícia Federal e do Ibama contra dois garimpos ilegais em Canaã dos Carajás, no Pará, neste sábado (19). A operação contou com apoio do ICMBio e da Força Nacional. Um dos garimpos estava localizado dentro de uma área de proteção federal.

O QUE ACONTECEU?

Os presos, que não tiveram a identidade divulgada, foram localizados na zona rural da cidade.

Foram apreendidos 14 motores inutilizados e dois veículos.

Um dos garimpos ficava dentro do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma área de proteção federal. O outro era uma área particular que não tinha licença para extração de minérios.

Segundo a PF, os garimpos desmobilizados eram do tipo galerias, escavações em que são utilizados explosivos para extração de cobre, o que causa sério dano ambiental.

Os responsáveis podem responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério) e também por associação criminosa.