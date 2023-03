SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Maringá, no norte do Paraná, um menino de oito anos que não queria ir à escola deu um susto na família e fingiu não acordar. Em ligação para a emergência, a mãe relatou que tentou acordar o filho diversas vezes mas ele não reagia, na manhã de sexta-feira (17).

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência disse que, assim que chegou à residência e encostou na criança, percebeu que ela estava bem e que, quando aproximou a mão no rosto do menino, a criança franziu as sobrancelhas.

"Na primeira avaliação, a criança não tinha a pele fria, não estava cianótica [com a pele roxa], não tinha alterações clínicas e reagia ao mínimo estímulo. Ficamos mais calmos", disse Joel Agostinho Ghiraldi Darte em entrevista ao g1.

Segundo ele, a criança só reagiu quando escutou dos profissionais presentes no local que iriam precisar usar uma agulha para fazer exames. "A mãe acreditava que o filho estava ruim, mas a criança simulou", explicou o médico.