RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O promotor de Justiça Rogério Sá foi ferido em um assalto neste domingo (19), na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Baleado de raspão na perna, ele foi socorrido por uma outra pessoa que estava na rua e levado para o hospital Quinta D'or, unidade de saúde particular localizada na mesma região da cidade.

Segundo a assessoria de imprensa da Promotoria, Sá já recebeu alta e está em casa.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o crime ocorreu na rua Carmela Dutra. "De acordo com o comando da unidade, a vítima que estava de moto, ficou ferida durante a ação dos criminosos. (...) A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca), e o policiamento foi reforçado na região".

Sá estava na lista dos 29 promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) que pediram exoneração, em janeiro. O movimento ocorreu após o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), reconduzir Luciano Mattos ao cargo de procurador-geral da Justiça.

Mattos foi o segundo mais votado na eleição promovida pelo órgão. A decisão do governador contrariou a tradição de escolher para a procuradoria o mais votado da lista tríplice.

Na época, indagado sobre os pedidos de exoneração, Castro disse que a questão "é um problema interno deles [Promotoria]". "Não tenho que me meter. Fiz minha escolha democraticamente", afirmou.

São os promotores do Gaeco os responsáveis pela força-tarefa do caso Marielle Franco, vereadora do Psol assassinada a tiros em março de 2018. Integrantes do grupo também investigam a atuação do tráfico e das milícias no estado.