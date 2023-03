SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - UBS fecha oferta de US$ 3,25 bilhões pelo Credit Suisse, Tarcísio busca terreno no bolsonarismo, seca do Rio Salitre ameaça comunidades e outras notícias para começar a segunda-feira (20).

MERCADO

UBS fecha acordo para comprar Credit Suisse por US$ 3,25 bilhões, e cria gigante de US$ 5 tri em recursos administrados. Plano para o novo banco inclui cortes de US$ 8 bilhões em despesas por ano até 2027.

POLÍTICA

Tarcísio tenta recuperar terreno no bolsonarismo com martelo, Deus e militarismo. Governador de São Paulo vinha sendo criticado por base ligada a Bolsonaro por diálogo com esquerda.

GOVERNO LULA

TCU cobra casos de sucesso em obras da Codevasf marcadas por desvios e cartel. Modelo com brechas para corrupção na estatal deve continuar neste ano, indica tribunal.

PLANETA EM TRANSE

Rio Salitre, na Bahia, seca e ameaça sobrevivência de comunidades rurais. Em processo de desertificação, cidades do entorno do afluente do São Francisco se esvaziam; governo promete plano de ação.

MERCADO

Lula pede a Haddad que aprofunde proposta de regra fiscal, e PT pressiona por gastos. Novas conversas estão previstas a partir desta segunda (20); Gleisi defende política expansionista e com foco no social.

COTIDIANO

'Rainha do pó' suspeita de compra de sentença está na mira da polícia há mais de dez anos. Karine Campos está foragida e, segundo investigadores, pagava propina a juiz do TRF-1.

POLÍTICA

Deputada do PL posta foto com arma e referência a Lula, mas nega intenção. Júlia Zanatta (SC) aparece segurando arma e usando camiseta com mão com quatro dedos perfurada por balas; Gleisi Hoffmann diz que ato expressa comportamento nazista.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin faz visita surpresa à Mariupol, cidade ucraniana devastada pela guerra. Bombardeio russo neste domingo em Zaporizhzhia matou três civis e deixou dois feridos.

AMÉRICA LATINA

Terremoto de magnitude 6,8 causa 15 mortes no Equador e no Peru. Tremor também foi sentido na Argentina, Chile e México, mas em menor intensidade; não foram registradas vítimas nesses países.

LIVROS

Aceito a expressão, mas racismo não é estrutural no Brasil, diz Muniz Sodré. Em novo livro, sociólogo diz que falta base científica ao conceito e propõe nova radiografia da discriminação racial.

COTIDIANO

Polícia intercepta helicóptero com mais de 300 kg de cocaína em SP. Droga havia deixado o Paraguai e tinha como destino a cidade de Buri, onde foi localizada.

F1

Pérez vence GP da Arábia Saudita, Verstappen é o segundo e Alonso recupera pódio. Mexicano largou na pole e dominou a prova; holandês chega em segundo e Alonso perde pódio.

CAMPEONATO PAULISTA 2023

Palmeiras vence Ituano e chega à quarta final consecutiva do Paulista. Segundo finalista será definido no confronto entre Água Santa e Red Bull Bragantino.

PASSEIOS

Exposição de Monet em SP chega a sua última semana com desconto de 15% em ingressos. Mostra no parque Villa Lobos recebeu mais de 200 mil visitantes.