SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o fim do verão, o outono entra em cena no hemisfério sul a partir das 18h25 (horário de Brasília) desta segunda-feira (20).

A nova estação marca a transição entre os climas chuvoso e quente do verão e frio e seco do inverno.

No período, as madrugadas devem ficar mais frias, e os dias, mais frescos, mas essa ainda não deve ser a tônica deste início de semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Dias de calor intenso com chuvas moderadas entre a tarde e a noite são aguardados.

SUL

Porto Alegre deve ter uma segunda-feira com termômetros oscilando entre os 23°C e 34°C. Apesar do clima quente, os gaúchos da capital podem necessitar da companhia de seus guarda-chuvas a partir da tarde, quando são previstas pancadas de chuva.

Para a terça-feira (21) porto-alegrense, a expectativa é de menos calor, com máxima de 29°C. Já a mínima oscila para cima, ficando em 24°C. O dia deve ser nublado desde as primeiras horas da manhã, com chuvas isoladas durante a tarde.

A tendência é a mesma em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Nesta segunda-feira, a mínima fica em 23°C e a máxima em 31°C. Há possibilidade de chuvas moderadas à noite.

Na terça-feira, a mínima se mantém em 23°C, com a máxima oscilando 1°C e indo a 32°C. Deve chover durante a tarde.

Já em Curitiba, a segunda-feira terá madrugada mais fria, com mínima de 17°C, mas, no decorrer do dia, a máxima deve chegar a 28°C. Não deve chover. Para terça-feira, a previsão é de termômetros oscilando entre 18°C e 28°C e chuvas isoladas.

SUDESTE

Após dias de temporais que provocaram alagamentos em diversas regiões, a cidade de São Paulo deve ter início de semana marcado por pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo o Inmet. O calor, como nos últimos dias, segue firme.

Esta segunda-feira deve ter mínima de 17°C e máxima de 31°C, em um dia com pancadas de chuva, não mais que 12 mm, a partir da tarde.

Já na terça-feira (21), mínima e máxima sobem 1°C, indo a 18°C e 32°C, com o sol dando as caras durante a manhã, e chuvas entre a tarde e a noite. São esperados 10 mm.

Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão é de enredo similar ao paulistano. Para esta segunda-feira, a expectativa é que shorts e regatas sejam muito exigidos. A máxima vai a 34°C, com mínima de 22°C. À tarde, podem acontecer pancadas isoladas.

O calor não deve dar trégua também na terça-feira, dia em que a máxima vai a 35°C, com mínima de 21°C. Tarde e noite devem ser nubladas, e chuvas isoladas podem acontecer nos períodos.

Quem mora em Belo Horizonte vai, conforme o Inmet, necessitar da companhia de um guarda-chuva durante toda esta segunda-feira. O dia deve ser tomado por pancadas de chuva e trovoadas, mas ainda bem quente, com máxima de 29°C e mínima de 17°C.

O tempo fica firme na terça-feira, quando, em meio a poucas nuvens, o Sol deve ser soberano. Os termômetros variam entre 17°C e 30°C.

Em Vitória, capital do Espírito Santo, a semana útil tem início com muitas nuvens encobrindo o Sol, o que não significa um clima mais fresco para o capixaba. A máxima vai a 33°C, e a mínima fica em 22°C. Não deve chover.

Desde as primeiras horas da manhã, a terça-feira segue quente e bastante nublada, com a máxima se mantendo em 33°C e a mínima em 21°C. A possibilidade de chuva é mínima, afirma o Inmet.

CENTRO-OESTE

Brasília deve ser a capital com temperaturas mais amenas do país. A previsão é de termômetros oscilando entre os 17°C e 26°C nesta segunda-feira; na terça-feira, entre 18°C e 26°C. Há expectativa de chuva desde as primeiras horas de ambos os dias.

Já Goiânia pode esperar dois dias de temperaturas entre os 20°C e 30°C, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Um pouco mais ao oeste, Cuiabá, capital de Mato Grosso, deve ter dias marcados por trovoadas e pancadas de chuva. Nestas segunda e terça-feira, máximas ficam em 29°C, com a mínima em 23°C.

A cidade de Campo Grande também deve ser atingida por pancadas acompanhadas de trovoadas entre segunda, com mínima de 22°C e máxima de 30°C, e terça-feira, quando os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 32°C.

NORDESTE

O Nordeste brasileiro terá, conforme previsão, dias de climas similares em suas capitais. Nesta segunda-feira, vai dar praia em Salvador, com máxima de 29°C e uma das mínimas mais altas do país, 25°C.

Na terça-feira, a mínima soteropolitana oscila 1°C, indo a 24°C, com a máxima se mantendo em 29°C.

29°C também deve ser a máxima entre estas segunda e terça-feira em Recife, João Pessoa e São Luís, com as mínimas variando entre 24 e 25°C. Já Aracaju, Natal, Fortaleza não marcam mais de 28°C, com as mínimas se mantendo entre 24 e 25°C.

Destoam Teresina e Maceió. Na primeira, a máxima chega a 31°C; na segunda, a 30°C. Pode chover à tarde em todas as capitais, com risco de trovadas isoladas.

NORTE

Ao norte, Manaus pode esperar um primeiro dia útil da semana muito úmido e quente. Os termômetros da capital amazonense devem oscilar entre 23°C e 32°C, com pancadas de chuva desde a manhã.

Na terça-feira, o Sol não deve dar as caras em razão da abundância de nuvens, mas o calorão continua. Máxima de 33°C e mínima de 23°C.

Belém, no Pará, segue linha similar. Neste dia de transição entre estações, são esperadas mínima de 23°C e máxima de 32°C. Nada muda na terça-feira. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em ambos os dias. A situação é igual em Rio Branco.

Em Macapá, as mínimas se mantêm em 23°C, mas as máximas variam entre 31°C e 32°C. Chove moderadamente à tarde em ambos os dias. O mesmo acontece em Porto Velho.

Palmas, segundo o Inmet, terá máxima de 28°C nesta segunda e 29°C na terça-feira. As mínimas ficam em 21°C e 22°C. Os dias devem ser nublados, com pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, entre a tarde e a noite.