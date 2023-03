SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três assaltantes foram presos após renderem 15 funcionários do restaurante Quintal do Espeto em Santo André, no ABC Paulista, na madrugada desta segunda (20).

Quatro homens invadiram o restaurante, localizado na rua das Figueiras, por volta da 1 hora para roubar o cofre, onde estava guardado o dinheiro arrecadado no fim de semana.

No momento da invasão, os funcionários estavam limpando o restaurante e foram feitos reféns. Não havia cliente no local.

Os assaltantes pegaram os celulares dos funcionários, mas um deles conseguiu acionar a polícia. A ação dos ladrões foi registrada por câmeras de segurança.

O gerente foi agredido e obrigado a abrir o cofre. Foram roubados 41 celulares do estabelecimento e R$ 1.763 do caixa.

A polícia chegou ao local sete minutos após o início da ação criminosa e prendeu três suspeitos. O quarto homem fugiu pelo telhado.

O trio foi preso em flagrante por roubo e também responderão por associação criminosa. Uma arma foi apreendida.

A suspeita inicial é de que um ex-funcionário repassou informações sobre o cofre do restaurante. Todos os objetos roubados e dinheiro foram recuperados.

Em nota à reportagem, o Quintal do Espeto lamentou o ocorrido.

"Infelizmente, somos mais uma vítima da brutal criminalidade que alastra pelo país. Com a eficácia dos órgãos de segurança pública, não houve maiores prejuízos, todas as vítimas saíram ilesas e os responsáveis presos com ausência de um integrante que ainda permanece foragido."