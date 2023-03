SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jean Jerry, de 17 anos, morreu na noite de sábado (18) após ser atingido por uma bala perdida em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro.

A PM diz que foi acionada para prestar apoio a um motorista que estava com o filho ferido no carro. Eles foram levados até a UPA de Irajá, que transferiu Jean Jerry para o Hospital Salgado Filho.

O adolescente foi atingido durante um "ataque promovido por criminosos armados na comunidade do Faz Quem Quer". Segundo a PM, a frase foi dita pelo pai de Jean Jerry aos policiais que atenderam a ocorrência.

Nas redes sociais, moradores do bairro Rocha Miranda dizem que Jean Jerry foi vítima de uma bala perdida durante tiroteio perto da rua Piratuba.

A PM não fala em perseguição policial no momento da ocorrência. O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel).

AMIGOS LAMENTAM MORTE

Nas redes sociais, uma moradora diz que Jean morreu durante cirurgia e que ele estava com o padrasto no momento do tiroteio. Amigos publicaram mensagens em homenagem a ele.

O Centro Integrado de Educação Pública 339 Mário Tamborindeguy, onde Jean estudava, compartilhou uma mensagem no Facebook.

"Com muito pesar, comunicamos o falecimento de nosso querido aluno Jean Jerry, se solidarizando com todos amigos e a família e nossa querida Professora Jaqueline, que é irmã do Jean, nesse momento tão triste e trágico. Que Jean encontre seu caminho de luz e que Deus conforte toda família nesse momento", diz a mensagem.

O Nova Era Vôlei, onde Jean Jerry era atleta, também se solidarizou com a família. O clube fará uma homenagem a Jean nesta segunda-feira (20).

"Com profundo pesar, nosso, sempre será nosso, atleta Jean Jerry veio a óbito na noite deste sábado dia 18/03. O NOVA ERA VÔLEI se solidariza com toda família e amigos nesse trágico e triste momento. Que nosso querido Jean siga um caminho de luz!!!! E que todos possam buscar conforto em suas crenças", declarou o time.

Em janeiro deste ano, Jean Jerry foi convocado pela Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro. Ele treinava no Nova Era Vôlei há pelo menos três anos.