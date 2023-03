SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antonio Coelho, 33, conhecido como Cara de Sapato, conversou com o UOL e disse estar 'tentando colocar a cabeça no lugar' após ser eliminado do BBB acusado de assédio.

"Desde que eu saí do Big Brother, só estou tentando colocar minha cabeça no lugar. Vocês sabem alguns desafios que eu tenho, pelo lado emocional (...) E da forma que tudo aconteceu foi realmente muito difícil, tem sido um desafio ainda maior do que aquilo que eu imaginava".

O lutador apareceu visivelmente alterado pelo consumo de bebida alcoólica durante a festa do líder no BBB. Ele insistiu em beijar a atriz e modelo Dania Mendez, visitante mexicana vinda do reality show 'La Casa de Los Famosos', em um dos quartos. Sapato ainda teria 'roubado' um beijo contra a vontade da influencer mexicana. O apresentador Thadeu Schmidt comunicou na semana passada que Cara de Sapato estava eliminado por violar as regras do BBB.

O lutador afirmou que sentiu uma enxurrada de emoções ao ser eliminado pela acusação de assédio. "Eu sou uma pessoa que odeia errar, principalmente com os outros. Eu odeio quando eu faço mal a alguém e eu percebi que fiz muitas pessoas se sentirem mal".

O ex-brother diz que está tentando se acalmar para processar o que aconteceu. "Então, estou tentando colocar minha cabeça no lugar, ressignificar muita coisa, me acalmar um pouco, porque quando a gente está aflito e ansioso, a gente não consegue pensar com clareza".

"Estou fazendo isso para pensar de forma clara e objetiva, sair um pouco da emoção e pensar com a razão, estou aprendendo muito com tudo isso; e agora é dar continuidade na minha vida", diz Sapato.