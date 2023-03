SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Alicia Keys anunciou, na tarde desta terça-feira, 21, que fará um show em São Paulo no dia 5 de maio deste ano.

A apresentação, que faz parte da turnê Alicia + Keys World Tour -que abraça seus últimos álbuns lançados, "Alicia", de 2020, e "Keys", de 2021- está marcada para acontecer no Allianz Parque e é a primeira turnê global da artista desde 2013. Ela também fará um show na Jeunesse Arena, no Rio, no dia anterior à apresentação paulistana.

Os ingressos começam a ser vendidos às 10h desta quarta, 22, para os clientes do Cartão BRB, e a venda geral está marcada para a quinta, 23, também às 10h no caso das vendas online. As vendas na bilheteria começam ao meio-dia nas duas datas.

As entradas, que podem ser divididas em até três vezes na venda geral, serão vendidas no site da Eventim e os preços vão de R$ 550, no caso da cadeira superior, a R$ 980, na cadeira diamante.

"Família da América do Sul!! Isso está finalmente acontecendo!!!!!!!!!! Eu tenho sonhado com isso e vocês têm me perguntado sobre isso!! Tínhamos que fazer acontecer!!!", escreveu Keys no Twitter.

**Valores dos ingressos**

Cadeira superior:R$ 550,00

Cadeira inferior: R$ 720,00

Cadeira Gold: R$ 780,00

Cadeira Vip: R$ 880,00

Deck: R$ 890,00

Cadeira Diamante: R$ 980,00

ALICIA KEYS EM SP

Quando 5/5

Onde Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Preço A partir de R$ 550

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/aliciakeys