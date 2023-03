SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens das linhas 8-diamante e 9-esmeralda em São Paulo, administradas pela ViaMobilidade, operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada desde segunda-feira (20).

As linhas têm registrado uma série de problemas, e a medida foi tomada após o caso mais recente, no último sábado (18), quando um trem com passageiros descarrilou na linha 8, entre as estações Sagrado Coração e Itapevi --uma mulher passou mal e precisou ser socorrida.

A concessionária afirma que identificou pontos importantes a serem corrigidos e que a redução da velocidade máxima (de 90 km/h para 70 km/h em alguns trechos) é necessária para o serviço de manutenção de trilhos e dormentes. Já o tempo de espera nas estações deve ter um acréscimo de 1 minuto.

Segundo a ViaMobilidade, o trabalho deve durar de três a quatro meses.

Com as mudanças, passageiros já se queixam, nas redes sociais, de trens lotados e longa espera.

"Plena terça-feira, horário de pico de manhã, mais de dez minutos na plataforma de Itapevi e trem já saiu lotado", escreveu no Twitter um homem identificado como Kaue.

"Uma vergonha para o transporte em trilhos de São Paulo", reclamou Antonio Silva.

O aumento no tempo de viagem das duas linhas deve ser de 7 minutos, segundo as simulações realizadas, com acréscimo aproximado de 1 minuto no intervalo entre os trens.

HISTÓRICO DE PROBLEMAS

Administradas pela ViaMobilidade desde janeiro de 2022, as linhas 8-diamante e 9-esmeralda de trens vem apresentando uma série de falhas técnicas.

Para o Ministério Público de São Paulo, os problemas se devem a falta de manutenção preventiva nos trilhos. Em razão disso, a promotoria propôs um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) à empresa.

Como a ViaMobilidade não aceitou o acordo, o Ministério Público anunciou que pediria à Justiça o fim da concessão das linhas, além de indenizações.