SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções e três horas de duração destruiu na madrugada desta quarta-feira (22) um galpão de peças automotivas no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo.

Segundo os bombeiros, no local ao menos quatro veículos pegaram fogo dentro da estrutura. Não há registro de vítimas.

Doze equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. O fogo foi combatido em duas partes do galpão e assustou moradores da região. Eles deixaram suas casas temporariamente logo após o início do incêndio.

A Defesa Civil foi acionada durante a madrugada para verificar as condições da estrutura do imóvel. Ruas da região foram interditadas.

Também na madrugada desta quarta, um incêndio atingiu um apartamento que armazenava bicicletas elétricas na rua Boa Vista, na Sé, região central de São Paulo.

Seis equipes dos bombeiros foram para o local e controlaram o fogo. Ninguém ficou ferido.