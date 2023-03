RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após sumir na saída do Maracanã depois do clássico entre Vasco e Flamengo, Carlos Henrique de Oliveira Salles, de 25 anos, apareceu em casa nesta terça-feira (21).

À noite, o torcedor gravou um vídeo explicando a situação.

Carlos se perdeu dos amigos na saída do estádio. Depois de alguns minutos, parou de receber as mensagens e sumiu.

Sem ter como falar com os amigos, ele foi em direção ao trem e conheceu outros vascaínos. Com eles, decidiu ir para Madureira.

Carlos explicou que ficou sem bateria no celular.

Em Madureira, o jovem afirmou que foi assaltado à mão armada por dois homens e a partir daí ficou incomunicável. "Quando estávamos a caminho da casa dele, dois caras de preto vieram na moto e assaltaram a gente. Fiquei em choque. Os caras foram muito agressivos. Não chegaram a me bater, mas colocaram a arma na minha cara. Nunca fui assaltado. Fiquei nervoso".

Sem lembrar o número de nenhum dos parentes ou amigos, ele não conseguiu entrar em contato.

Carlos chegou a pedir o telefone para duas vizinhas, que não emprestaram. "Uma disse que o telefone estava ruim e a outra que estava sem internet. De cabeça não sei nem o número da minha mãe, sou uma mula, só sei o meu. Fiquei sem o que fazer. Pode parecer maluquice. Hoje vi que poderia ter feito muitas outras coisas. O menino conseguiu dinheiro com um dos familiares dele e me emprestou para vir para casa. Vi todos preocupados e por isso preciso dar uma explicação"

Carlos sumiu no domingo (19) à noite e chegou em casa no final da tarde de terça-feira.

O CASO

Carlos foi para o jogo entre Vasco e Flamengo com um grupo de dez amigos torcedores do clube cruzmaltino divididos em dois carros parados no estacionamento da Uerj. Quando se perdeu, os amigos tentaram buscar o jovem, mas não acharam.

A família registrou um Boletim de Ocorrência na segunda-feira (20), depois de não ter mais notícias do jovem.

Como não conseguiu achar o grupo, Carlos pediu informação para ir até o trem. No caminho, conheceu um grupo de vascaínos e foi para Madureira.

O garoto decidiu ficar na casa de uma das pessoas que tinha conhecido porque não tinha mais trem de volta para casa. No caminho, acabou assaltado.

Carlos conseguiu voltar para casa na terça-feira depois que o amigo pegou dinheiro emprestado com a família e deu para ele.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

A Polícia Civil vinha investigando o paradeiro do rapaz e, nesta terça-feira, ele prestou depoimento.