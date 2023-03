SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Surfando na onda da repescagem dos eliminados do Big Brother Brasil, o McDonald's fez uma publicação em suas redes sociais insinuando a volta de um clássico ao seu cardápio, o McFish.

"Admita que essa era a repescagem que você queria", postou a empresa de fast food junto a uma foto do sanduíche, que combinava pão, filé de peixe empanado, queijo e molho tártaro.

A publicação recebeu respostas eufóricas do público pedindo pela volta do McFish, que era a única opção que os piscitarianos (aqueles que não comem nenhum tipo de carne, exceto peixe e frutos do mar) tinham no menu do McDonald's. Hoje, no Brasil, a rede oferece apenas sanduíches de carne bovina e de frango.

Na esteira da nostalgia pelo McFish, os tuiteiros relembraram também outros clássicos que eles adorariam provar novamente, como o CBO (que levava alface, frango, queijo, molho, bacon e cebola frita) e a casquinha coberta com calda quente, que fez sucesso na década passada.

Procurado pela reportagem, o McDonald's não confirmou a volta do McFish ao cardápio brasileiro até a publicação deste texto. O sanduíche ainda pode ser encontrado em alguns países: pelo menos nos EUA, Reino Unido, Portugal, Espanha, Índia e Nova Zelândia, o McDonald's ainda vende o McFish normalmente.

Essa não é a primeira vez que o McDonald's insinua a volta do seu sanduíche de peixe. Há pouco menos de um ano, o vice-presidente de marketing da rede fez uma publicação no Twitter com imagens de vários clássicos que foram descontinuados pela marca. Entre eles estavam o McFish, a casquinha com calda quente, o próprio CBO, os wraps e o sorvete com calda e tortinha de maçã.Na época, a sobremesa foi a escolhida para voltar ao cardápio, sob o nome de Caldo&Freddo Maçã.

No início deste mês, o McDonald's anunciou também o lançamento do McCrispy Legend, que leva exatamente os mesmos ingredientes do antigo CBO -inclusive o molho.