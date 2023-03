SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte dos funcionários do Ministério Público de São Paulo que trabalham no prédio sede do órgão na rua Riachuelo, centro da capital paulista, abandonou o prédio na tarde desta quarta (22), após sentirem tremores na estrutura.

A sensação deixou muita gente assustada e com medo. Uma parte foi para a rua e outra parte dos servidores ficou no saguão do prédio.

Imagens obtidas pela reportagem mostram uma correria no local e o desespero de algumas pessoas.

Em nota, o Ministério Público afirmou que alguns servidores relataram ter sentido tremores no edifício sede da instituição, possíveis reflexos de um terremoto ocorrido no Chile. Em razão disso, a equipe de engenharia do órgão inspecionou a edificação, "não tendo sido constatado qualquer problema de ordem estrutural, atestando sua segurança".

O Corpo de Bombeiros afirmou que não recebeu nenhum chamado sobre esse tipo de ocorrência.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, houve ao menos três terremotos no país nesta quarta. Um às 12h18, na região de Socaire, que marcou 5,3 na escala Richter, outro às 12h38, na região de Calama, que atingiu 4,4 e, por fim, outro tremor às 13h, na região de Socaire, que marcou 6,5 de magnitude. Não há informações sobre vítimas.