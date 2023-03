BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu nesta quarta (22) o Instituto de Educação de Minas Gerais, uma das escolas mais antigas de Belo Horizonte. O prédio teve de ser esvaziado. Quarenta pessoas foram levadas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Dos 40 atendidos pelo hospital, 39 eram adolescentes e uma era servidora da escola. Todos inalaram fumaça. Até o final da tarde, 28 haviam recebido alta, 11 estavam em observação e um foi transferido para uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), segundo informações da Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais).

Os bombeiros foram acionados às 9h45 e, pouco depois das 11h, o fogo havia sido controlado.

O instituto, inaugurado em 1906, atende estudantes dos ensinos fundamental e médio. Ao todo, há cerca de 2.000 alunos e 270 funcionários. Só no turno da manhã, são 1.350 estudantes e 75 funcionários.

O incêndio teria começado em uma das salas de aulas.

Segundo informações dos bombeiros, o instituto, cujo prédio é tombado, tem projeto aprovado de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), que está em processo de regularização. O documento certifica que uma construção tem condições de segurança contra incêndio.

"O Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) está em processo de regularização. Dessa forma, a edificação possui projeto aprovado e os ajustes ainda estavam sendo feitos, o que não impede o funcionamento do local", afirma a corporação, em nota.

A Secretaria de Estado de Educação afirmou, também em nota, que há projetos para reforma e restauração do instituto em fase de orçamento. "A previsão é de que o edital de licitação da obra seja publicado ainda neste semestre", declarou a pasta.

A secretaria afirmou que este é também o prazo para a implantação do projeto do AVCB, que, conforme a pasta, inclui a instalação de um sistema de alarme para incêndio. A pasta disse ainda que o instituto conta com equipamentos de segurança necessários, como hidrantes e extintor de incêndio, que, ainda segundo a secretaria, foram usados no combate às chamas nesta quarta-feira.

O governo do estado afirmou também que desde 2019 o instituto passou por intervenções estruturais com investimentos de mais de R$ 1,5 milhão, incluindo reformas do telhado e da parte elétrica. Conforme a secretaria, perícia a ser realizada pela Polícia Civil identificará as causas do incêndio e os danos no prédio.