SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os metroviários de São Paulo aprovaram uma greve de 24 horas a partir da 0h desta quinta-feira (23).

A votação favorável à paralisação se deu após uma reunião do Sindicato dos Metroviários com a direção da Companhia do Metropolitano de São Paulo, à tarde, no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). No encontro, segundo os sindicalistas, os representantes do Metrô informaram que não tinham autorização do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para pagar o abono pedido pela categoria.

As reivindicações do sindicato pelo abono são para repor o não pagamento das PRs (participação nos lucros) de 2020 a 2022.

A negociação começou em 11 de janeiro e, desde então, foram cinco encontros nos quais a categoria resolveu esperar uma conciliação, até a note desta quarta (22), quando foi a decidida a greve em assembleia.

Com a decisão, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha do metrô e o monotrilho da linha 15-prata ficarão paralisadas por 24 horas, até a meia-noite de quinta-feira.