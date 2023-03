SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O congestionamento registrado em São Paulo na manhã desta quinta-feira (23) quase dobrou por causa greve dos metroviários.

Às 8h30, foram registrados 846 km de congestionamentos nas vias da capital. Nesta quarta (22), no mesmo horário, eram 468 km. O rodízio de veículos foi suspenso.

Na divisão por regiões, foram registrados 272,4 km de lentidão na zona sul, 205,3 km na leste, 167 km na oeste, 126 km na norte e 71,2 km no centro.

As vias mais congestionadas são a marginal Pinheiros (20,1 km), a pista expressa da marginal Tietê (13 km), o Rodoanel (12 km) e a rodovia Raposo Tavares (7,5 km).

**GREVE DO METRÔ**

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha do metrô e a linha 15-prata, do monotrilho, estão paradas.

A SPTrans afirma que reforçou a frota de 13 linhas de ônibus que atendem o eixo das linhas do metrô.