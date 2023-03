SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A possível liberação das catracas do metrô de São Paulo nesta quinta-feira (23) gerou uma troca de acusações entre o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o sindicato da categoria. Em meio a confusão, as estações seguem fechadas ?com milhares de pessoas sem acesso ao transporte público.

O Metrô afirma que nem todos os funcionários voltaram a seus postos e que, sem isso, não é possível operar com segurança. O sindicato nega e diz que Tarcísio descumpriu o acordo para liberar as catracas.

Ao mesmo tempo, a Justiça aceitou um pedido da estatal e determinou o retorno da maior parte dos metroviários e o retorno das operações.

A greve dos metroviários paralisa as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha do metrô desde o início da manhã, além da linha 15-prata do monotrilho. As linhas 4-amarela e 5-lilás, que são operadas por concessionárias, circulam normalmente, assim como os trens da CPTM.

Com isso, a situação foi de caos na capital paulista no início desta quinta, com multidões na frente das estações afetadas, ônibus lotado e mais de 800 km de trânsito, maior número registrado para o horário este ano.

Por volta das 8h, o Sindicato dos Metroviários determinou o retorno ao trabalho. Segundo a entidade, a medida foi tomada porque o Metrô tinha se comprometido a operar com catraca livre, sem a cobrança de tarifa.

"Atenção metroviários e metroviárias, o Metrô acabou de enviar uma carta aceitando a liberação da catraca. Ele pediu ao sindicato e à categoria para saber em quanto tempo a gente volta para o posto de trabalho. Nós estamos orientando a todos a voltarem neste momento para os seus postos de trabalho, de todas as áreas", disse a presidente do sindicato, Camila Ribeiro Lisboa.

Uma hora depois, a assessoria do governo Tarcísio confirmou a decisão de abrir as catracas para por fim à paralisação. Apesar disso, as cinco linhas afetadas continuam fechadas.

"A gente está esperando a volta de 100% da categoria. Assim que todos estiverem nos postos haverá a retomada com a catraca livre. Essa não é a condição atual", informou a companhia.

O sindicato garante que todos os funcionários já retornaram aos postos há mais de uma hora.

"Já faz mais de uma hora que todos os funcionários estão nos postos aguardando a liberação para a retomada. O governador está proibindo a abertura das estações com a catraca livre", disse Narciso Soares, vice-presidente da entidade.

O governo do estado ainda não se posicionou sobre a acusação do sindicato.

No início da tarde, o TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) ordenou que parte do metrô volte a funcionar durante a paralisação. Nos horários de pico, que compreende entre 6h e 10h e 16h e 20h, 80% do serviço deve voltar a operar. Já nos demais horários, será 60%.

A decisão foi do desembargador Ricardo Apostólico Silva. Segundo o tribunal, se a ordem não for acatada, o sindicato dos metroviários será multado no valor de R$ 500 mil por dia.

O Metrô diz que tentou todas as formas de negociação, inclusive com a concessão de benefícios como o pagamento de progressões salariais. A empresa também afirmou que cumpre integralmente com o acordo coletivo de trabalho e as leis trabalhistas.

Narciso Fernandes Soares, vice-presidente da entidade, disse que deve ocorrer nova assembleia no final do dia para decidir os próximos passos da greve.

"A ideia é fazer assembleia também no final do dia para discutir a sequência da nossa negociação com o Metrô, queremos que o Metrô negocie com a categoria, atenda os desejos da categoria e, nesse momento, a pressão é a catraca livre que foi uma coisa que o sindicato propôs desde o início da madrugada, desde ontem à noite. Vamos voltar [ao trabalho] para atender a população, sem a população ter que pagar passagem", afirmou.