SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve dos metroviários, iniciada na madrugada desta quinta-feira (23), começou a ser aventada há alguns dias e levou a possibilidade de liberação de passagem gratuita para os usuários ao centro das discussões.

No último dia 14, após uma audiência de mediação promovida pelo TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), os metroviários decidiram adiar a greve marcada para o dia 15.

Na audiência, o juiz auxiliar Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho estabeleceu prazo para a direção do Metrô e o governo do estado analisarem as reivindicações feitas pelos metroviários -pagamento de abono e contratações por meio de concurso público- e enfatizou a retomada do diálogo.

Também ficou prevista a realização de uma nova reunião entre o Sindicato dos Metroviários e o Metrô para esta quarta (22), com paralisação a partir da zero hora desta quinta (23), caso as partes não chegassem a acordo.

Antes da reunião, na manhã desta quarta (22), o TRT-2 indeferiu liminar a pedido do Metrô, que queria fixar um quantitativo mínimo de funcionamento dos trens em caso de greve, e acatou a liberação das catracas proposta pelo sindicato como forma de minimizar o impacto para a população.

Na opinião da juíza relatora da decisão, Eliane Aparecida da Silva Pedroso, greve é um incômodo e tem o objetivo de mobilizar a sociedade em torno das exigências e necessidades de uma coletividade. Além disso, a liberação das catracas evitaria a diminuição da oferta de transporte.

Horas depois, na reunião, as partes não chegaram a um consenso e Rodrigues Filho sugeriu uma cláusula de paz. O magistrado também recomendou que as negociações fossem retomadas e que eventuais punições relacionadas ao movimento fossem retiradas.

As partes tinham 48 horas para informar se aceitavam ou não as sugestões do juiz mediador, e a opção foi pela greve. Nesta quinta, os portões das estações das linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha do metrô amanheceram fechados. A 15-prata do monotrilho também parou.

Diante da greve, o Metrô chegou a divulgar que liberaria as catracas e o sindicato convocou os funcionários para retornarem aos postos de trabalho, gerando a expectativa de passe livre nas estações.

Para o coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Idec (Instituto de Defesa do Direito do Consumidor), Rafael Calabria, a liberação seria uma medida interessante ao fazer pressão sem prejudicar os usuários. Além disso, seria uma maneira de testar o impacto do passe livre, cogitado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), no sistema metroviário em um dia útil e no horário de pico.

Os portões, porém, continuaram bloqueados e, no fim da manhã, o TRT-2 deferiu liminar a pedido do Metrô que determina o funcionamento de 80% do serviço nos horários de pico (entre 6h e 10h e entre 16h e 20h) e de 60% nos demais horários, durante todo o período de paralisação, com pagamento de tarifa.

"Considerando as circunstâncias e urgência do caso, e diante da manifestação expressa da empresa pela recusa ao procedimento de liberação das catracas, entendo pela necessidade de estabelecer certos parâmetros para o regular exercício do movimento paredista", afirma o desembargador plantonista Ricardo Apostólico Silva, autor da decisão.