Metrô tem operação parcial no 2º dia de greve em SP; confira linhas de metrô, trem e ônibus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Companhia do Metropolitano de São Paulo anunciou a reabertura de alguns trechos na manhã desta sexta (24). O plano de contingência foi colocado em funcionamento para atender alguns trechos de linhas paralisadas por causa da greve dos metroviários. A medida inclui estações das linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha. A linha 15-prata, do monotrilho, permanece fechada.

A companhia afirmou, em publicação nas redes sociais, que a operação começou às 6h45. Os trens circulam nos seguintes trechos:

METRÔ

TRECHOS EM FUNCIONAMENTO

- Linha 1-azul: da estação Ana Rosa à Luz

- Linha 2-verde: da estação Alto do Ipiranga à Clínicas

- Linha 3-vermelha: da estação Santa Cecília à Bresser- Mooca

- Linha 4-amarela: operação normal

- Linha 5-lilás: operação normal

- Linha 15-prata: paralisada

ÔNIBUS

Linhas de ônibus prolongadas

- 209T/10 Metrô Tucuruvi - Praça do Correio (circular)

- 209A/10 Metrô Santana - Praça do Correio (circular)

Linhas com reforço de ônibus

As linhas abaixo tiveram frotas ampliadaa por circularem em eixos atendidos pelo metrô.

- 175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

- 175P/10 Metrô Santana - Ana Rosa

- 2104/10 Metrô Santana - Term. Pq. D. Pedro II

- 5290/10 Div. de Diadema - Term. Pq. D. Pedro II

- 5106/10 Jd. Selma - Largo São Francisco

- 574A/10 Americanópolis - Largo do Cambuci

- 118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

- 9300/10 Term. Casa Verde - Term. Pq. D. Pedro II

- 107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

- 208V/10 Term. A.E. Carvalho - Term. Pq. D. Pedro II

- 1177/10 Term. A.E. Carvalho - Luz

- 233A/10 Jd. Helena - Term. Vila Carrão

- 4310/10 ET Itaquera - Term. Pq. D. Pedro II

ALTERAÇÕES OPERACIONAIS

- 178Y/10 Vila Amélia - Metrô Jardim São Paulo: prolongada até o Metrô Santana

- 5022/10 Vila Santa Margarida - Jabaquara, 5018/10 Shopping Interlagos - Jabaquara e 5018/31 Shopping Interlagos - Jabaquara: vão operar em sistema circular no Metrô Jabaquara

CPTM

- Cinco linhas operam normalmente

- Transferências para Linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha foram reabertas às 6h45

- Transferências para as linhas 4-amarela e 8-diamante seguem normais nas estações Luz e Barra Funda

- Expresso Linha 10 não irá operar

A continuação da greve, após um dia de confusão nas estações, foi confirmada pelo Sindicato dos Metroviários após as 23h, quando terminou o prazo limite dado à Companhia do Metropolitano de São Paulo para aceitar a proposta sugerida pelo Ministério Público do Trabalho e aceita pelo sindicato na audiência de conciliação realizada na tarde desta quinta (23), no Tribunal Regional do Trabalho.

Uma nova assembleia da categoria começou por volta das 7h. Durante a madrugada, o Metrô apresentou ao sindicato uma proposta para o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$ 2.000 e a instituição de PPR (Programa de Participação nos Resultados) de 2023, a ser pago em 2024.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) decretaram ponto facultativo para os servidores públicos estaduais e municipais, respectivamente, nesta sexta.