SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula sugere "armação" de Moro em plano do PCC, greve dos metroviários continua em SP, Lollapalooza tem novo caso de trabalho análogo ao escravo, e outras notícias para começar esta sexta-feira (24).

POLÍTICA

Lula vê 'armação' de Moro em ameaças do PCC, mas diz não querer acusar sem provas. Senador reage à declaração do presidente: 'O senhor não tem decência?'.

JUSTIÇA

Juíza tira sigilo de investigação sobre PCC após Lula falar em 'armação' de Moro. Ilação de Lula acirra disputa com opositores em meio à divulgação de detalhes da investigação policial.

MERCADO

Bolsa cai mais de 2% e fecha no menor patamar em 8 meses após reação de Lula aos juros. Ibovespa começou esta quinta em alta, mas logo inverteu trajetória após críticas do presidente ao BC.

COTIDIANO

Eduardo Bolsonaro recua e diz que vai recadastrar suas armas na PF. O governo do presidente Lula determinou que as armas de CACs, que ficam no banco de dados do Exército, sejam registradas na PF.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PF prende PM líder de acampamento golpista no QG do Exército em Brasília. Cláudio Mendes dos Santos é suspeito de administrar recursos utilizado no financiamento do espaço.

MERCADO DE TRABALHO

Dez anos após PEC das Domésticas, 3 em cada 4 delas trabalham sem carteira assinada. Dados do IBGE mostram que informalidade aumentou; até janeiro deste ano, 4,4 milhões atuavam sem direitos trabalhistas.

MERCADO

Trabalhadores no Lollapalooza estavam em regime análogo ao escravo, segundo fiscalização. Homens afirmam que tinham que dormir entre caixas de bebidas para garantir segurança da mercadoria; OUTRO LADO: Organização diz que terceirizada foi banida do festival.

RIO DE JANEIRO

Operação policial deixa 13 mortos no Complexo do Salgueiro, no RJ. Entre eles está Leonardo Costa Araújo, suspeito de comandar ataques a agentes no Pará.

MOBILIDADE

Greve dos metroviários continua nesta sexta-feira (24) em SP. Metrô não aceitou proposta conciliatória do Ministério Público do Trabalho e sindicato dos trabalhadores mantém paralisação.

JUSTIÇA

Pai do menino Bernardo, Leandro Boldrini é condenado por homicídio quadruplamente qualificado. Promotoria disse que ele deu a receita do medicamento usado para dopar o menino, morto em 2014; Boldrini nega.

EDUCAÇÃO

Pais de alunos do Dante Alighieri criticam posição do colégio sobre linguagem neutra. Eles afirmam que escola perdeu a oportunidade de debater com alunos questões sobre pessoas não binárias.

ABL

'Mauricio de Sousa não tem o que acrescentar à ABL, eu tenho', diz concorrente. James Akel disputa a cadeira oito com o criador da Turma da Mônica e critica sua ideia de transformar literatura em HQ.

TELEVISÃO

'Succession' chega ao fim com briga que extrapola as telas e o drama dos ricos. Série da HBO sobre absurdos do mundo corporativo pegou fãs de surpresa ao anunciar que quarta temporada seria a última.

CAMPEONATO PAULISTA

Chokito, Mentirinha, Xande... Ídolos da várzea relembram início do Água Santa. Equipe que, até 2011, jogava o amador de Diadema encara o Palmeiras na final do Paulista.