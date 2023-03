RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Atual campeã do carnaval carioca, a Imperatriz Leopoldinense já definiu o enredo de seu próximo desfile. A escola vai falar sobre astrologia, saberes místicos e crendices populares na Marquês de Sapucaí, tendo como ponto de partida o livrinho "O testamento da cigana Esmeralda", escrito há mais de cem anos pelo poeta paraibano Leandro Gomes de Barros.

A narrativa fictícia do folheto inclui uma série de ensinamentos populares sobre a interpretação de sonhos, além de uma tabela que predetermina dias felizes e dias de má sorte, lições para a leitura da sorte na palma da mão e comentários sobre a influência dos astros na vida dos homens.

Inspirado por todo este espírito esotérico, o carnavalesco Leandro Vieira ?que, em relação à astrologia, se define quase como um cético ("Sou apenas curioso")?, encomendou um mapa astral da escola. Soube pelo estudo que a Imperatriz é peixes com lua em peixes.

Ao se dar conta de que o desfile campeão deste ano aconteceu quando o sol estava em peixes, e que a escola evoluiu na avenida em plena lua nova também em peixes, Vieira ?leonino com ascendente em áries e lua em aquário? resolveu dar o seguinte título ao enredo: "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda".

"Tinha que ter essa coisa dos dizeres da sorte, aquela história de ter 'nascido virado pra lua'", comenta o carnavalesco à coluna. Sobre o desfile que vem por aí, ele diz que será "bem diferente" de tudo o que já fez. "Tem um lado muito lúdico, a interpretação dos sonhos, uma coisa muito suburbana também".

Leandro é tricampeão do Grupo Especial do Carnaval carioca. Pela Mangueira, ganhou os títulos em 2016, ao homenagear Maria Bethânia, e em 2019, com um enredo que cantou os heróis esquecidos pela história. O cangaceiro Lampião foi tema do desfile de sua estreia vitoriosa na Imperatriz, em 2023.