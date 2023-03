RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Com queixas de dor de garganta e cansaço, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 77, deixou de discursar ontem em um evento a fim de guardar voz para sua viagem à China, onde pretende assinar cerca de 20 acordos bilaterais em áreas como educação, agronegócio, saúde e tecnologia.

À noite, porém, após passar por exames no hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF), o chefe do executivo brasileiro foi diagnosticado com uma pneumonia leve e deve tomar antibióticos. Seu embarque, portanto, foie adiado de sábado para domingo, conforme nota divulgada por sua equipe.

A doença parte de uma inflamação das vias aéreas inferiores e, na idade de Lula, é comum passar despercebida por nem sempre vir acompanhada de febre e ser facilmente confundida com uma gripe.

Os sintomas incluem:

- secreção amarelada

- tosse

- cansaço e indisposição acentuados

- dores no pulmão

- febre alta em alguns casos

- respiração ofegante mesmo em repouso

- baixa saturação de oxigênio no sangue.

Rotinas intensas também podem mascarar os sintomas -um alerta àqueles com ritmo acelerado, especialmente os idosos e crianças. Apesar de ter tratamento específico e conhecido, a pneumonia pode trazer grandes danos à saúde e, em casos mais graves, até levar à morte do paciente.

A causa geralmente é viral ou bacteriana, e pode, em casos raros, ter origem fúngica. Como foram prescritos antibióticos, a suspeita de especialistas é de que o quadro do presidente seja devido a uma contaminação por bactéria.

Até os cinco anos de idade e a partir dos 60 anos, o sistema imunológico é mais enfraquecido e, portanto, estes indivíduos estão mais sujeitos a contaminações. "Os idosos se tornam mais vulneráveis porque o próprio envelhecimento traz alterações características da função pulmonar", aponta a médica Carla Núbia Nunes Borges, geriatra e pneumologista.

Com o tempo a força da caixa torácica diminui, deixando o corpo humano sem uma tosse eficaz para eliminar a secreção e com um sistema imunológico mais fragilizado na terceira idade. "Tudo isso colabora para que a infecção respiratória, a pneumonia, seja mais grave e potencialmente mais séria no idoso. Por isso, o diagnóstico e tratamento precoces são imperiosos", afirma a médica.

Uma pneumonia leve, como a de Lula, se tratada corretamente, não traz grandes riscos e pode ter seus sintomas controlados em até três dias. O tratamento com antibióticos pode durar até duas semanas e precisa ser feito à risca. Nos episódios mais graves, pode ser recomendada até internação, e a recuperação pode levar meses

Contudo, é preciso estar atento a quem não tem uma equipe presidencial para lhe chamar a atenção, pois, segundo Borges, uma característica muito forte nas pessoas mais velhas é a apresentação atípica da doença.

A médica afirma que isso pode atrasar a identificação da pneumonia na fase inicial e permitir complicações graves, como um quadro de sepse (infecção generalizada) ou alterações clínicas cardiológicas e neurológicas.

"O idoso geralmente não apresenta aqueles sintomas clássicos, como tosse, secreção amarelada, febre, dor no peito, [mas] ele pode apresentar complicações de doenças crônicas, como a piora da insuficiência cardíaca ou cansaço persistente ou uma alteração do nível de sensório com delírio, [que é] falar coisas desconexas ou ficar sonolento, ou [ainda ter] um delírio hiperativo com agitação", diz Borges.

Pessoas com comorbidades devem sempre informar os remédios que tomam. Borges diz que a suspensão da viagem de Lula foi uma decisão acertada.

"O paciente com infecção respiratória deve ser resguardado, cuidado e acompanhado para ver como vai ser essa evolução. Nós nunca sabemos de imediato se o paciente vai ter um tratamento absolutamente eficaz, rápido de resposta positiva em poucos dias, ou se vai haver necessidade de um suporte maior", reforça a pneumologista.

Borges destaca que é possível prevenir infecções respiratórias no cotidiano com controle rigoroso das doenças crônicas, atenção à imunidade, higiene oral e vacinação em dia.