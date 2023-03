SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) informou nesta sexta (24) que a comercialização de 32 planos de saúde de oito operadoras será suspensa de forma temporária. A decisão corre com base em reclamações feitas por consumidores à agência.

A medida é válida a partir da próxima quarta (29). As operadoras só poderão voltar a vender esses planos de saúde para novos clientes se os segurados atuais indicarem melhora no serviço, fazendo com que subam os índices de qualidade dos planos.

A análise das reclamações faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, por meio do qual a agência acompanha o descumprimento de prazos para consultas, exames e cirurgias. Também são considerados os casos em que há recusa de cobertura assistencial.

As suspensões são feitas com alguma frequência pela ANS, com base nas reclamações trimestrais. Em setembro de 2022, por exemplo, 70 planos foram suspensos.

As queixas que embasaram a nova decisão foram feitas no último trimestre de 2022, quando a agência registrou 42.043 reclamações no total.

VEJA OS PLANOS SUSPENSOS NAS 8 OPERADORAS

Lista traz número de registro e nome comercial de cada produto

**1) GOOD LIFE SAUDE LTDA**

47854317 - GOOD ESMERALDA

477224165 - GOOD PRATA

477251162 - RUBI

**2) FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA**

473379157 - NOVO UNIVIDA I - APTO

473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM

473360156 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO

473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

481096181 - UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - APTO

**3) UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**

485570201 - NACIONAL ADESAO POS - ENF

**4) OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.**

486031204 - Advent Senior Apto

486032202 - Advent Senior Enf

**5) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO**

467683121 - Unimed Alfa 2

467691122 - Unimed Alfa 2

487586209 - Unimed Alfa 2 Ad

467669126 - Unimed Beta 2

467685128 - Unimed Beta 2

467693129 - Unimed Beta 2

467687124 - Unimed Delta 2

467679123 - Unimed Delta 2 PPE

467681125 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2

467689121 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2

487582206 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

483647192 -Unimed Singular

**6) AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA**

484499198 - AMP 150E AD

471259145 - BASICO PJ

428611991 - Plano Executivo

434357013 - PLANO EXECUTIVO - CA

**7) SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.**

461072095 - ORION

455072062 - PERSONAL REFERENCIADO

456407073 - RUBI

**8) SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.**

488315212 - CLASSIC I

489286211 - CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO