SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo dividido com fala de Lula sobre plano do PCC, críticas ao ministro da Casa Civil, devolução de kit de joias e armas de Bolsonaro e outras notícias deste sábado (25).

GOVERNO LULA

Ação da PF divide governo, e aliados tentam conter danos após Lula falar em 'armação' de Moro. Avaliação é que reação de petista gera desgaste para o Palácio do Planalto e dá protagonismo a ex-juiz.

GOVERNO LULA

Lula está com pneumonia e adia viagem à China; médico vê quadro 'superestável'. Presidente iria partir para país asiático na manhã de sábado (25).

GOVERNO LULA

Ministro Rui Costa vira alvo de críticas no Congresso e dentro do governo Lula. Ministro da Casa Civil é criticado por estilo duro e por demoras em autorizar nomeações.

MERCADO

Dilma é eleita presidente do banco dos Brics. Ex-presidente assume lugar de Marcos Troyjo, indicado por Paulo Guedes.

CONGRESSO NACIONAL

Lira diz faltar coerência a Pacheco em crise das MPs e pede sessão do Congresso. Presidente da Câmara se reúne com Lula e envia ofício a presidente do Senado, que defende comissões mistas previstas na.

MERCADO

Governo assina reajuste de 9% para servidores federais. Categorias aceitam proposta, mas demandam medidas como reestruturações de carreiras.

MERCADO

Relógio devolvido por Bolsonaro custa R$ 800 mil, é moldado em ouro e tem pulseira de jacaré. Modelo da Chopard teve apenas 25 unidades produzidas.

FOLHAJUS

Ministro do STJ ordena apreensão do passaporte de Robinho

Ex-jogador foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por estupro.

MERCADO

Suécia enfrenta inflação, pobreza e desigualdade social. Alimentos subiram 21% em um ano, a pior marca atingida desde os anos 1950.

FEMINICÍDIO

Namorado tentou forjar suicídio de vereadora de Juazeiro do Norte (CE), diz polícia. Investigadores afirmam que Rickson Pinto não aceitava o fim do relacionamento com Yanny Brena.

ILUSTRADA

Dani Calabresa disse que conversas sensuais com Melhem eram por medo. Em confronto virtual em 2021, Melhem negou assédio, mas admitiu comportamento tóxico com mulheres.

TELEVISÃO

Aposentado do Globo Repórter, Sérgio Chapelin diz que evita abrir a boca na rua: 'Isso me cria muito problema'. Programa que já foi comandado pelo jornalista completa 50 anos neste ano e será um dos assuntos do 'Fantástico'.

CELEBRIDADES

Gabriela Duarte diz que evita falar de política com a mãe: 'Cada uma responde pelo seu CPF'. Agora fora da Globo, atriz não acredita que posicionamentos de Regina Duarte a prejudicaram.

COMIDA

Conheça cinco restaurantes da nova cena gastronômica do Nordeste. Nas capitais da região, cardápios combinam ingredientes regionais com releituras de pratos do mundo a fora.