O Museu Virtual Rio Memórias ganha, na próxima terça-feira (28), mais três galerias que se somarão às 12 já existentes. As 15 galerias contam a história do Rio. O evento será realizado no Renascença Clube, no Andaraí, zona norte carioca, durante roda de samba capitaneada pelo historiador e sambista Marquinho China.

A inclusão de novas galerias ocorre anualmente no museu, que pode ser acessado neste endereço. A pesquisa é feita de forma contínua por especialistas vinculados às maiores universidades do país. O evento de lançamento das galerias é gratuito, mediante retirada de ingresso no Sympla.

Em entrevista para a Agência Brasil, a idealizadora do Rio Memória, Livia Sá Baião, explicou que cada uma das novas galerias foi feita por um curador especialista no assunto. Assim, a Galeria das Artes, por exemplo, foi feita por Frederico Coelho, que escolheu personagens, eventos e momentos inesquecíveis da cidade e, também, os raramente lembrados, desde o período colonial. “Ele foi curador do Museu de Arte Moderna (MAM), tem uma visão especial e fez um recorte muito bacana e quase cronológico. Mas tem a importância não só dos artistas cariocas, mas de todos os movimentos de arte que nasceram no Rio de Janeiro, os espaços que são fundamentais aqui e que reverberaram por todo o Brasil”, disse Livia.

Charges

Para preencher as seis salas online da Galeria das Artes, o curador Frederico reuniu charges e capas de revistas ilustradas, como a Fon-Fon e a Careta. Ele revisitou a fundação do Museu de Arte Moderna (MAM) e do Ateliê do Engenho de Dentro, da psiquiatra Nise da Silveira, e abordou as modernas formas de se expressar visualmente, entre elas a fotografia, as instalações, os happenings (forma de expressão com característica de artes cênicas) e as performances (apresentações de arte em público).

Em destaque, exposições, debates e espaços que marcaram a vida cultural do Rio, como as famosas exposições Opinião 65 e Nova Objetividade Brasileira e a relação do artista plástico Hélio Oiticica com a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Frederico é doutor em literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC), além de historiador, ensaísta, pesquisador e professor. Atualmente, é diretor do Museu Universitário Solar Grandjean de Montigny.

A Galeria Rio Suburbano tem como curador Rafael Mattoso, mestre em história comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ppghc/UFRJ). Ele é professor do Curso de Licenciatura em História do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz e da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. É também organizador dos Diálogos Suburbanos e do Viradão Cultural Suburbano.

Segundo explicou Livia Sá Baião, Mattoso morou a vida inteira no subúrbio e “tem várias iniciativas para valorizar a história do subúrbio. O que o subúrbio tem e o que explica o seu gostinho especial, que é muito carioca”. Nas cinco salas virtuais da galeria, Rafael Mattoso reuniu memórias que revelam as miudezas da vida suburbana, como correr atrás dos doces de Cosme e Damião, soltar pipa nas ruas e nas lajes e se apropriar da calçada ou das vias públicas para comemorar alguma data importante.

Rio Operário

Já a Galeria Rio Operário oferece um panorama da vida, do trabalho e das lutas dos operários do Rio, principalmente dos trabalhadores das fábricas de tecidos, como Bangu, Bhering e Confiança que, desde o final do século 19 até a década de 1930, formaram bairros e influenciaram os modos de vida do carioca. As fábricas chegaram a ser tema de músicas, como o samba Três Apitos, de Noel Rosa. Esse mundo do trabalho promoveu, de certa forma, a modernização da cidade.