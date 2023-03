SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Trinta cidades se encontram em situação de emergência por conta das chuvas fortes e alagamentos nos estados do Acre, Maranhão e Pará.

Em Rio Branco (AC), o rio Acre atingiu 16,31 metros neste sábado. Os transbordamentos acontecem a partir da marca de 14 metros, de acordo com a prefeitura. A cidade teve 48 bairros atingidos por inundações e mais de 20 mil pessoas atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Em Marabá (PA), o Rio Tocantins subiu de 11,82 para 11,95 metros de sexta-feira (24) para sábado (25). Os dados são da Defesa Civil do Estado. A previsão inicial era que o rio atingisse a marca de 11,45 metros só hoje.

Dos três estados, o Maranhão é aquele com mais cidades em alerta por conta das chuvas. Os municípios mais atingidos ficam nas regiões de Caxias, São Luís e Santa Inês -- situadas ao norte e ao leste do estado -- e receberam ajuda de R$ 3 milhões do Governo Federal.

A previsão é de que o quadro não mude nos próximos dias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê risco moderado de chuvas fortes para norte e leste maranhenses, nordeste paraense e região metropolitana de Belém. Já a chance de inundação é moderada para Marabá e alta para Rio Branco.

A estrada do aeroporto, o segundo distrito e o bairro São Francisco são alguns dos pontos mais castigados pelas inundações em Rio Branco.

Os nove municípios do Pará em alerta por conta das chuvas até 11h de domingo (26) são:

1. Oeiras

2. Aurora

3. Concórdia

4. Goianésia

5. Grão Pará

6. Ipixuna

7. Santa Bárbara

8. Santa Izabel

9. Santa Luzia

Já no Maranhão, a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em:

1. Afonso Cunha

2. Alto Alegre do Pindaré

3. Barreirinhas

4. Buriti

5. Coroatá

6. Esperantinópolis

7. Governador Nunes Freire

8. Graça Aranha

9. Grajaú

10. Lago da Pedra

11. Pedreiras

12. Pinheiro

13. Poção de Pedras

14. Santa Inês

15. Santa Luzia

16. Santo Antônio dos Lopes

17. São João do Caru

18. Trizidela do Vale

19. Tuntum

20. Zé Doca

