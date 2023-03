SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 21 anos foi preso, na manhã da sexta-feira (24), suspeito de criar um perfil nas redes sociais para ameaçar um atentado com arma de fogo em uma escola estadual de Taiobeiras (MG), 700 km de Belo Horizonte.

O jovem foi capturado no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi detido em Currais Novos (180 km de Natal).

Segundo informações da política, ele publicou fotos do interior da escola nas redes sociais e causou pânico. As autoridades locais foram acionadas e o local foi esvaziado, preocupando a cidade.

O suspeito fez referência ao massacre de Columbine, que aconteceu nos EUA em 1999 e deixou 15 mortos, incluindo os assassinos.

Investigação mostrou que homem estava no Rio Grande do Norte acessando, de forma clandestina, celular de aluna da escola. Após a identificação, as Polícias Civis de Minas e do Rio Grande do Norte agiram em conjunto para fazer a prisão.

Polícia não encontrou arma na casa. Foram apreendidos um notebook e um chip de celular durante busca e apreensão na residência do suspeito.