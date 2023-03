SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas fortes que atingem estados do norte e do nordeste alagaram até a casa de Marfisa Galvão (PSD), vice-prefeita de Rio Branco (AC).

De acordo com o relato da vice-prefeita, a água transbordou do Igarapé Fundo, invadiu sua casa no bairro Vila Ivonete e se acumulou até chegar a altura de seu ombro. Ela disse que nunca passou por essa situação.

A possibilidade de enxurradas, alagamentos e inundações em Rio Branco e outras cidades do Acre nas próximas horas são altas. O ministro do Desenvolvimento Regional Waldez Góes e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva visitam neste domingo (26) o estado e o Amazonas, onde as chuvas castigam Manaus.

É alta também a possibilidade de deslizamentos de terra na região metropolitana de Manaus. Na capital amazonense, mais de 260 famílias foram reassentadas após terem sido atingidas pelas chuvas.

Em Marabá, no Pará, o Rio Tocantins baixou de 11,95 para 11,92 metros de sábado (25) para domingo (26). Trinta famílias devem se cadastrar para receber uma ajuda financeira no estado e o município de Iritua deve decretar situação de emergência por conta das chuvas nos próximos dias.

Há 49 municípios em situação de emergência no Maranhão. Pelas contas do Governo do Estado, mais de 30 mil famílias foram afetadas pelas enchentes e 6 mil delas se encontram desabrigadas.

A atriz Viola Davis publicou um vídeo em solidariedade às vítimas da chuva no Acre. O alagamento do rio Acre e de igarapés inundou vários pontos da área central de Rio Branco. Entre sábado (25) e domingo (26), o nível da água subiu de 16,26 metros para 16,42 metros -- a cota para transbordar é de 14 metros.

Às 12h, o rio Acre tinha subido cinco centímetros em relação à medição da manhã. Imagens compartilhadas nas redes sociais neste domingo (26) mostram vias alagadas, moradores retirando bens de casa com barcos e animais sendo resgatados em meio às inundações em Rio Branco (AC).

O Parque de Exposições de Rio Branco está sendo preparado para receber desabrigados. Os bombeiros já atenderam mais de 1700 ocorrências ligadas às chuvas. Equipes da Defesa Civil Nacional estão na capital acreana.

Em Manaus, uma cratera se formou no bairro Gilberto Mestrinho, após o excesso de água sobrecarregar a rede de drenagem. A prefeitura estima que os reparos no local demorem 10 dias.

Além de Acre, Amazonas, Maranhão e Pará, as enchentes também afetam Rondônia e Tocantins. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas com intensidade de até 60 milímetro por hora e ventos de até 100 quilômetros por hora para os dois estados e grande parte da região Norte.