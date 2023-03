Cinco homens foram baleados durante uma festa realizada em um moto clube na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, um homem de 36 anos, embriagado, importunava as pessoas e foi retirado do local.

Pouco tempo depois, ele retornou armado e fez vários disparos na direção de um grupo de pessoas: duas delas, de 37 e 41 anos, morreram no local. Outras duas, de 36 e 50 anos, ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital da região. Os nomes das vítimas e do atirador não foram informados.

De acordo com a secretaria, policiais militares que estavam por perto, atendendo a uma denúncia de perturbação do sossego, viram o suspeito tentando fugir e deram ordem de parada. “O homem não obedeceu e apontou a arma contra os policiais, que intervieram. O suspeito morreu ainda no local”, diz a nota da SSP.

A secretaria informou que o caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial pela Delegacia Seccional de São Carlos, que requisitou a perícia. O episódio criminoso ocorreu na noite desse sábado (25).

Geral | SSP-SP | Tiroteio em São Carlos