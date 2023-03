SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura na capital paulista não deve passar de 24°C nesta segunda-feira (27), em um início de semana marcado por sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer momento, segundo o Climatempo. No fim de semana, os termômetros marcaram mais de 30°C.

As instabilidades perdem força na quarta-feira (29), que ainda será um dia com muitas nuvens na cidade, e as temperaturas voltam a subir de forma gradativa até a sexta-feira (31), de acordo com a empresa.

A previsão também é de chuva volumosa para o Vale do Ribeira e a Baixada Santista, com a chegada da primeira frente fria do outono.

Segundo o Climatempo, durante a tarde os temporais com raios e ventos ganham força na região metropolitana de São Paulo e nas regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte, além das cidades de Campinas, Taubaté e Sorocaba.

Os grandes volumes acumulados de chuva podem ocasionar em alagamentos, enchentes, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, segundo o instituto, que destaca também o risco para raios e rajadas fortes de vento que podem ocasionar a queda de galhos e árvores.

O extremo norte paulista, por outro lado, terá um início de semana com muito sol, calor e baixa umidade relativa do ar, com pancadas de chuva na quarta, devido ao excesso de umidade.