SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais Médicos volta a ganhar impulso, morre Juca Chaves, Drake cancela show no Lollapalooza em cima da hora e outras notícias para começar esta segunda-feira (27).

GOVERNO LULA

Novo Mais Médicos deve diminuir déficit, mas mantém desafio de fixar profissionais. Governo Lula diz ver maior chance de atrair brasileiros com medidas como incentivo a formados no Fies.

GOVERNO LULA

Lula acumula desgaste por fala sobre Moro e recalcula planos após cancelar viagem à China. Governo esperava que a atenção sobre declarações de petista seria substituída por repercussão positiva de agenda em Pequim.

MERCADO

Acordos fechados com a China terão assinatura adiada por ausência de Lula, diz ministro. Carlos Fávaro, da Agricultura, diz que acertos já estão fechados, mas que esperará a remarcação da viagem do presidente para firmá-los.

CULTURA

Morre Juca Chaves, o menestrel maldito que desafiou a ditadura, aos 84. Cantor estava internado havia duas semanas com problemas cardiorrespiratórios; seu corpo será cremado em Salvador.

JUSTIÇA

Justiça Militar faz ofensiva para mudar imagem após 8/1 e mostrar que é efetiva em punições. Estratégia busca evitar críticas por demora ou conivência com militares.

MERCADO

Governo estuda aumentar subsídio e zerar entrada para baixa renda no Minha Casa, Minha Vida. Auxiliares de Lula avaliam que cobrança inicial do financiamento cria barreiras para famílias mais pobres.

JUSTIÇA

Aras ajusta rota em direção a Lula na reta final do mandato. Chefe do Ministério Público deu guinada em relação a passado de alinhamento com governo Bolsonaro.

COTIDIANO

Três morrem e dois ficam feridos a tiros durante festa em São Carlos (SP). Vítimas participavam da comemoração de aniversário de um motoclube quando foram baleadas; PM matou o atirador.

CULTURA

Skank canta com Milton Nascimento em último show no Mineirão e encerra turnê. Grupo encerra atividades três anos após anúncio do término, fechando sequência de eventos que somou meio milhão de fãs.

LOLLAPALOOZA

Drake cancela show que encerraria terceira noite do Lollapalooza neste domingo. Segundo a organização do festival, rapper canadense está sem integrantes de sua equipe de som e produção em São Paulo.

LOLLAPALOOZA

Rosalía brilha como headliner de honra do Lollapalooza com show cinematográfico. Cantora se apresentou em último dia do festival em palco secundário, lotado e com público fiel.

LOLLAPALOOZA

Skrillex remixa Marisa Monte e Rosalía em rave com pirotecnia no Lollapalooza. DJ americano Skrillex subiu ao palco Budweiser diante de público reduzido e depois de coro que xingava Drake pela ausência.

LOLLAPALOOZA

Tove Lo faz topless e leva MC Zaac e Pabllo ao Lollapalooza em show sensual. 'Eu nunca me senti tão sexy', disse a cantora sueca, penúltima artista a se apresentar no palco principal do festival;

ESPORTE

Torcedor invade campo com criança no colo e agride jogador no Campeonato Gaúcho. Internacional perdeu para o Caxias no Beira-Rio e está fora da final do torneio.